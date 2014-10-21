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Dünya

ABD: PYD bizim için terör örgütü değildir

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan PYD'ye yapılan silah yardımı ve Türkiye'nin IŞİD'le mücadeledeki rolüne ilişkin açıklamalar geldi

21 Ekim 2014 10:01

ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Marie Harf, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bizim için PKK ile eştir" dediği PYD'nin ABD için terör örgütü olmadığını söyledi.

Günlük basın brifinginde konuşan Harf, "PYD’nin desteklenmesi gerektiğini Türklere anlattık" ifadesini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan dönüşü uçakta önceki gün yaptığı açıklamada "PYD bizim için PKK ile eştir" ifadesini kullanmıştı.

 

'Takviye için bilgilendirildi'

 

ABD Başkanı Barack Obama'nın hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü de hatırlatan Harf, Obama'nın Erdoğan'ı Kobani'deki silahlı güçlere takviye gönderilmesi noktasında bilgilendirdiğini belirtti.

 

Peşmerge'ye yardım

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Türkiye'nin, Peşmerge güçlerinin Kobani'ye geçmesine yardımcı olduğuna yönelik sözlerinin sorulması üzerine Harf, açıklamadan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Harf ayrıca Türkiye'nin koalisyonda kilit bir rolü olduğunu belirtti ve "Türkiye'yi çok çok yakın bir partner olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.

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