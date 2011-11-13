ABD, protesto çadırlarını dağıttı

T24 - ABD'de polis, Denver ve Salt Lake City kentlerinde Wall Street karşıtı hareketin yanlılarının kurduğu çadır kampları dağıttı.





Yerel medyanın bildirdiğine göre, Denver'da göstericilerin kampları terk etmeyi reddetmesi üzerine polis göz yaşartıcı gaz kullanarak çadır kampı boşalttı ve direnenleri gözaltına aldı.





Yerel televizyon, gözaltı sayısını belirtmedi. Salt Lake City kentinde de polis anti Wall Street kampını güç kullanarak dağıttı ve kampı terk etmek istemeyenleri gözaltına aldı. KSL televizyonu 15 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.





ABD'de Eylül ortasında New York'ta doğan "Occupy" (İşgal) hareketinin ardından ülkedeki birçok eyalette kurulan çadır kamplarda hafta içinde dört kişinin ölmesinin ardından yetkililer Wall Street karşıtı militanlardan kampları boşaltmalarını istemişlerdi.





Son olarak California eyaletinin batısındaki Oakland'daki kampta bir kişinin silahla öldürülmesinden sonra Oakland Belediye Başkanı Jean Quan ve emniyet teşkilatı, göstericilerden kampları "gönüllü" boşaltmaları çağrısında bulunmuştu.





ABD'nin kuzeydoğusundaki üniversite kenti Vermont'taki "Occupy Burlington" kampında da önceki gün 35 yaşında bir erkeğin yine ateşli silahla hayatını kaybetmesinin ardından polis, kampın kapatılmasını istemişti. Yine batıdaki Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde, bir kamp mensubunun çadırında karbonmonoksit zehirlenmesinden ve güneybatıdaki Louisiana eyaletinde bir başkasının çadırında ölü bulunmasının ardından polis kampların boşaltılması uyarısı yapmıştı.





Kuzeybatıdaki Oregon eyaletinin Portland kentindeki kampta ise şimdiye kadar kimse ölmemesine ve herhangi bir olay çıkmamasına karşın belediye başkanı, kamp tahliye edilmezse polisin müdahale edeceğini bildirmişti.





