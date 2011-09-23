ABD, Predatorler'ini İncirlik'e gönderiyor!

T24

ABD ordusunun elinde bulunan predatorlar, Heron'lardan farklı olarak sadece gözlem yapmakla yetinmiyor, buldukları hedefleri füze ile vurma yeteneğine de sahipler.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, insansız hava aracı Pradetorlar konusunda ABD ile uzlaşma sağlandığını, bu konuda bir sıkıntı olmadığını açıkladı.



Predatorler ABD'nin Irak'tan çekilmesinden sonra Türkiye'ye getirilecek. İncirlik'e yerleştirilecek predatorlerle PKK'ya karşı daha fazla istihbarat sağlanacak.



Öte yandan Türkiye'nin ABD'den Süper Kobra tipi taaruz helikopterleri de istediği alınan bilgilerin arasında.



