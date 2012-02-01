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Dünya

ABD polisine Rus silahı  ANKARA (A.A)

01 Şubat 2012 15:12

-ABD polisine Rus silahı  ANKARA (A.A) - 01.02.2012 - Rus İjmaş Silah Şirketi'nin, ABD'deki polis güçlerine Saiga-12 yarı otomatik silah sattığı bildirildi. Kalaşnikof AK-47'nin üreticisi olan şirketin sitesinde yapılan açıklamada, anlaşmanın Las Vegas'ta 17-20 Ocak arasında düzenlenen Uluslararası Silah Fuarı sırasında imzalandığı belirtildi. İjmaş Genel Direktörü Maxim Kuzyuk, "ABD güvenlik güçlerine ilk Saiga-12 teslimatının Ocak 2012'de yapıldığını" kaydetti. Fuar sırasında İjmaş'ın başka anlaşmalar da imzaladığını belirten Kuzyuk, "Fuarın sonuçları umut verici oldu. Amerika'daki askeri olmayan silah pazarı genişliyor. Bu yıl teslimatlarda yüzde 20 artış bekliyoruz" dedi.

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