ABD polisinden öğrencilerin gözüne biber gazı

T24 - Oturma eylemi yapan öğrencilerin gözlerine tek tek biber gazı sıkan polisin videosu ABD'de tepki yarattı.



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ABD’nin borsa ve finans merkezi Wall Street’te başlayıp önce tüm ülkeye, ardından da Avrupa’ya yayılan Occupy Wall Street (Wall Street’i İşgal Et) protesto hareketine Amerikan polisinin müdahalesi gittikçe sertleşiyor.



Dün Kaliforniya Üniversitesi’nde harekete destek için yapılan bir öğrenci eyleminde polisin pasif öğrencilerin gözlerine doğrudan biber gaz sıktığını gösteren video ülkede şok etkisi yarattı. Videoda bir polis memurunun, ekiplerce kuşatılmış ve yerde oturan bir grup öğrencinin gözlerine soğun kanlılıkla tek tek biber gazı spreyi sıktığı görülüyor.



ABD'de polis, Occupy Wall Street eylemcilerinin barışçı eylemlerine karşı son hafta gittikçe sertleşmiş, eylemlerin merkezi New York'ta parklarda işgal eylemi yapan eylemcilere biber gazı, jop ve şok cihazlarıyla saldırmış, çok sayıda gösterici tartaklanarak yaka paça gözaltına alınmıştı.



Wall Street'i İşgal Et hareketi, ABD'de dev finans şirketlerinin ekonomi üzerindeki yıkıcı etkisini ve devlet tarafından kayırılmasını protesto amacıyla bir araya gelmeye başlayan Amerikalılarca başlatıldı. Önce New York'un finansmerkezi Wall Street'te park işgali ve gösteri olarak başlayan hareket, kısa sürede hızla büyüyerek diğer ABD kentlerine de yayıldı. Genellikle pasif direniş ve barışçıl eylem yolunu seçen göstericilere karşı ABD emniyet teşkilatının tavrı ise gittikçe sertleşti, çoğu zaman hedefteki göstericide ciddi sağlık sonuçlar doğuran fiziki saldırı boyutlarına ulaştı.





