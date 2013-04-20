Boston saldırısını düzenleyen ikinci Çeçen de yakalandı!

ABD'nin Boston kentindeki maraton saldırısıyla ilgili aranan iki şüpheliden biri öldürülürken, diğeri de eylemin ikinci şüphelisi Djohar Tsarnaev de kıstırıldığı evde canlı olarak yakalandı. Şüphelinin Boston'ın Watertown kasabasındaki bir eve yapılan operasyonla yakalandığı öğrenildi. Aramalar kapsamında bir Türk vatandaşının evine de baskın düzenlendiği öğrenildi.

ABD'nin Boston kentinde 3 kişinin öldüğü ve 176 kişinin yaralandığı saldırının faili yakalandı.

ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı, şüphelilerin isimlerini Dzhokhar A. Tsarnaev (19) ve Tamerlan Tsarnaev (26) olarak açıkladı.

ABD'ye 2000-2003 yılları arasında geldikleri düşünülen kardeşlerden 26 yaşındaki Tamerlan Tsarnaev, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürüldü.

Bostan'da yaşanan bombalı eylemin ikinci şüphelisi Djohar Tsarnaev kıstırıldığı evde canlı olarak yakalandı. Şüphelinin Boston'ın Watertown kasabasındaki bir eve yapılan operasyonla yakalandığı öğrenildi.

Polisten 'sokağa çıkmayın' uyarısı

Zanlının Watertown banliyösündeki bir evde saklandığını düşünen polis, kimsenin evinden çıkmamasını ve halkın kapılarını kilitleyerek evlerinden ayrılmamasını istedi.

Polis, güvenlik güçleri mensubu olmayan kişiler dışında kimsenin evlere alınmaması gerektiğini belirtti. İnsan avı, ilk olarak Waterfront'ta ilan edilirken, Boston Emniyet Müdürü Ed Davis daha sonra 'tüm şehrin' evinden çıkmamasını istedi.



'Hayalet şehir'



Güvenlik güçlerince yapılan bu uyarı dikkate alan Boston sakinleri sokakları neredeyse tamamen boşalttı. ABD medyası kent için 'hayalet şehir' benzetmesini yapıyor.

FBI'ın da destek verdiği araştırma çerçevesinde halktan işyerlerini açmamaları istendi, toplu taşıma araçlarının da bölgede çalışmayacağı bildirildi.

Obama: Hala cevaplanmayan sorular var





ABD Başkanı Barack Obama, Boston saldırısının şüphelisinin yakalanmasıyla bir sayfanın kapandığını ancak hala cevaplanmayan sorular olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Barack Obama, Boston'daki bombalı saldırıya yönelik şüphelinin yakalanmasıyla trajedide önemli bir sayfayı kapattıklarını ama hala cevaplanmaması gereken çok soru bulunduğunu belirterek, "Hemen yargıya varmamalıyız, ne bu kişilerin yaptıkları eyleme yönelik motivasyonları hakkında ne de bir grubun tamamı hakkında" dedi.

Obama, Boston'daki bombalı saldırının ikinci şüphelisinin yakalanmasının ardından Beyaz Saray'da açıklama yaptı.

Şüphelinin yakalanmasıyla yaşanan trajedide önemli bir sayfayı kapattıklarını dile getiren Obama, ülkenin, şüphelinin yakalanmasına yardımları dolayısıyla Bostonlulara ve güvenlik güçlerine minnet borçlu olduğunu söyledi.

Obama, güvenlik güçlerini, başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

Amerika'da büyüyen ve okuyan birinin nasıl böyle bir saldırıyı gerçekleştirdiği, nasıl planladığı ve bu kişilere başkalarının yardım edip etmediği dahil, hala cevaplanmamış birçok soru bulunduğuna dikkati çeken Obama, soruşturmanın kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Obama, Amerikan halkının, terörle korkutulma çabalarını reddetmesiyle aslında saldırganların amacına ulaşamadığını vurguladı.

'Hemen yargıya varmamalıyız'

Bu tip trajediler olduğunda ve kamu güvenliği yüksek risk teşkil ettiği zamanlarda doğru adımı atmanın daha çok önem kazandığına işaret eden Obama, bu nedenle soruşturmalar yapıldığını, tüm gerçekleri titizlikle bulmaya çalıştıklarını ve yargı makamının bulunduğunu kaydetti.

Obama, "O nedenle hemen yargıya varmamalıyız, ne bu kişilerin yaptıkları eyleme yönelik motivasyonları hakkında ne de bir grup insanın tamamı hakkında" diyerek, Amerikalılara sonuca varmak için acele etmemeleri çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Obama, çeşitlilik ve birlik ruhunun Amerika'yı güçlendirdiğini, ABD'nin dünyanın her tarafından gelen insanlara kapısı açık bir ülke olduğunu ifade ederek, bu ruhu korumanın önemine de vurgu yaptı.

Çeçen baba: Biz oğlumuzu tatile bekliyorduk



ABD'nin Boston kentindeki maratonu kana buladıkları iddia edilen Çeçen kardeşler Dzhokhar ve Tamerlan'ın babası Anzor Tsarnaev, oğullarının suçlu olduğuna inanmadığını söyledi. Tsarnaev, ''Ne saldırısı? Biz oğlumuzu tatile bekliyorduk'' diye konuştu.

ABD'nin Boston kentinde maraton saldırısının şüphelilerini yakalamak için başlatılan "insan avı" Çeçen kökenli kardeşlerden Dzhokhar Tsarnaev'in gözaltına alınmasıyla son buldu.

Rus Vesti televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, Anzor Tsarnaev oğullarından Dzhokhar için, "Bu insan sinekleri bile rahatsız etmezdi. Okuldan arkadaşları, kolejden arkadaşları üniversiteden arkadaşları, onu gören herkes onun için ne kadar iyi birisi diye konuşuyordu. Okuyordu. Gelecek ile ilgili büyük planları vardı. Şu anda tatile gelmesi gerekiyordu. Ne saldırısı? Bu nasıl olabilir? Bu öyle kolay bir iş değil. Bunu kim yaptı bilmiyorum ama bu profesyoneller tarafından yapıldı" dedi.



'Bir korkak gibi oğlumu vurdular'



Çeçen baba, ''Birileri suçu oğullarımın üzerine yıkıyor. Kim yapıyor bilmiyorum ama yaptıkları bu. Bir korkak gibi oğlumu vurdular. Şimdi de silahlıydı diyecekler. Bu çocuklar silahı nereden bulacak ki?'' sözleri tepki gösterdi.

Boston Maratonu'nu düdüklü tencere bombalarıyla kana bulayanların Çeçen kardeşler Tamerlan (26) ve Dzhokhar Tsarnayev (19) olduğu iddia edilmiş, önceki gece Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) kampüsünde Tamerlan öldürülmüştü.

Putin'den Obama'ya 'Çeçen' telefonu

3 kişinin öldüğü, 170'den fazla kişinin yaralandığı Boston maratonu saldırısının şüphelilerinin Çeçen kökenli çıkması sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Barack Obama'yı telefonla aradı. Putin, başsağlığı dileklerini iletti.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Barack Obama arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Boston'daki trajik can kayıplarından dolayı Rus halkı adına başsağlığı dileklerini iletti.

Putin'e duygularından dolayı teşekkür eden ABD Başkanı Barack Obama, ABD'nin, Boston saldırısı sonrası dahil, terörle mücadelede Rusya'dan gördüğü yakın işbirliğini övdü.

Beyaz Saray'daki açıklamada, Obama ve Putin'in terörle mücadele ve güvenlik konularında aralarındaki işbirliğini bundan sonra da sürdürme yönünde mutabık kaldıkları belirtildi.



'Teröristin milliyeti olmaz'



Rusya Devlet Başkanı Putin'in basın sözcüsü Dmitry Peskov da, Boston maratonu saldırısını gerçekleştirenlerin iki Çeçen kardeş çıkması sonrası bir açıklama yaptı. Zanlıların Çeçen olduğunun hatırlatılması üzerine konuşan Peskov, "Teröristlerin milliyeti olmaz, her ne olursa olsun cezalandırılması gerekir" dedi.



'Benim teröristim, senin teröristin'



Rusya'nın Soçi kentinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, "Çeçen'di, Çeçen değildi, Rusya'dandı veya Türkiye'dendi (çünkü teröristlerin en son Türkiye pasaportlarıyla çıkış yaptıkları söyleniyor) konularını soyutlayarak var olan gerçekten uzaklaşamayız. Size bu konuyla ilgili bir şey hatırlatmak istiyorum, 2000'li yıllarda Kuzey Kafkasya'da savaş olduğu zaman Putin defalarca, 'Benim teröristim, senin teröristin olmaz. Onları bu şekilde ayırt etmemeliyiz, hak ettikleri şekilde cezalandırmalıyız' demişti" şeklinde konuştu.

Türk vatandaşının evinde arama

Bölgedeki çok sayıdaki evi didik didik arayan polis ekipleri, çalışmalar kapsamında bir Türk vatandaşının evini de aradı. Evinin ikinci defa arandığını söyleyen Arzu Eylül Yalçınkaya AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dün gece evime iki defa üst üste baskın yaptılar. Gece saat 1'i geçtiği sıralarda bulunduğum evin çatısından silahlı insanlar girdi. Polis olduklarını da bilmediğim için çok korktum. Bu sefer neden korkuyorsun diye daha fazla şüphe duydular. Hazırlık yapıyordum, ertesi sabah New York üzerinden Phildelphia'ya gidecektim. Amerika'ya geleli henüz birkaç ay oldu. Çok kimseyi tanımıyorum. Henüz evime televizyon da almamıştım. Gelişmeleri de takip edemiyorum. Olay sanırım evimin arka veya bir ön sokağında olmuş. Çok can sıkıcı bir durum."



'Hepiniz öldüreceğim'



Boston polisinin peşine düştüğü Dzhokhar A. Tsarnaev ise internette yayımladığı mesajda, "Hepinizi öldüreceğim. Siz kardeşimi öldürdünüz" ifadesini kullandı.



11 Eylül tesadüfü



Öte yanan ABD basınında yer alan bir haberde polisin peşine düştüğü Tsarnaev'in, 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ni hedef alan terör saldırısının 11. yıl dönümü olan 11 Eylül 2012'de Amerikan vatandaşlığına kabul edildiği bilgisi paylaşılarak yaşanan tesadüfe dikkati çekildi.



Bombacı Türkiye'den iddiasına yanıt



NBC, bombacı Tamerlan Tsarnaev'in başka bir ülkede askeri eğitim aldığını ve bu eğitim için yaklaşık bir yıl bu ülkede kaldığını öne sürmüştü.

Haberi veren muhabir Pete Williams, bu ülkenin Türkiye olduğunu iddia etmişti. Ancak İçişleri Bakanı Muammer Güler, Tamerlan Tsarnaev'in 2003 yılında Türkiye'de 10 gün kadar bulunduğunu ve bombacıların Türkiye ile bir ilgilerinin olmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Muammer Güler, iki kardeşten 1986 doğumlu Tamerlan Tsarnaev'in, Kırgız pasaportuyla, beraberinde aynı soyadı taşıyan 3 kişiyle 9 Temmuz 2003'te İstanbul'dan giriş ve 19 Temmuz 2003'te Ankara'dan çıkış yaptığının anlaşıldığını belirterek, "Yani bir aile oldukları tahmin edilmektedir. Türkiye ile herhangi bir ilgilerinin olmadığını tespit ettik" dedi.



10 yıl önce Türkiye'deydi



İçişleri Bakanı Muammer Güler, Boston saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Çeçen bombacının 10 Temmuz 2003’te Türkiye’de olduğunu söyledi.

Muammer Güler, bombacının Türkiye’de 10 gün kaldığını belirtti. Güler, saldırganların Türkiye'yle herhangi bir ilgisi bulunmadığın da vurguladı.



Üniversitede saldırı



ABD'nin saygın üniversiteleri arasında yer alan Massachusetts Institute of Technology'nin (MIT) kampüsünde de bir polis memuru saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Boston kentine yakın mesafedeki üniversitede meydana gelen saldırı sonrası ABD polisi alarmda. Olay yerini kordon altına alan polis, Watertown kasabasında büyük bir operasyon başlattı. Massachusetts eyalet polisi, Watertown kasabasındaki evleri tek tek arıyor.

MIT'nin kampüsünde polisi öldüren iki şüpheli gasp ettikleri bir araçla kaçtı.



3 kişi öldürülmüştü



Boston'da Yurtseverler Günü kutlamaları çerçevesinde, 23 bin kişinin katılımıyla düzenlenen maratonun bitiş çizgisi yakınlarında 10 saniye arayla patlayan iki bomba, biri 8 yaşında 3 kişinin ölümüne, 170'den fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu.