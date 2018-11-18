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Dünya

ABD polisi canlı yayında: Gözaltı sırasında araya porno film girdi

‘Live PD' programında, televizyondan gelen orgazm sesi duyuldu

18 Kasım 2018 18:08

Bir eve yapılan baskını canlı yayınlayan ABD polisi, şüphelinin evindeki televizyonda gösterilen porno filmi de seyircilerle paylaştı.

‘Live PD’ (Polis Departmanı Canlı) isimli belgesel serisinde Ohio polisi, bir ‘yetişkin dükkanı’nı soyduğundan şüphelenilen Storm Wisener’ın evine operasyon düzenledi. Polis Wisener’ı kelepçelerken, odada açık olan televizyondan gelen sesler de kamera tarafından kaydedildi.

Ulusal kanalda yayınlanan programda orgazm olan bir kadının sesinin duyulmasının ardından Franklin polisinden yapılan açıklamada, “Bazen sadece gülüp geçmeniz gerekir, elinize sağlık çocuklar” dendi.

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