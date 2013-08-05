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Dünya

ABD polisi 14 yaşındaki çocuğu öldürdü

New York'ta, elindeki silahı bırakmayı reddeden 14 yaşındaki Shaaliver Douse polis tarafından vurularak öldürüldü

05 Ağustos 2013 01:21

 

ABD'nin New York kentinde, 14 yaşındaki bir çocuk uyarılara rağmen elinden bırakmayı reddettiği silahı polise doğrulttuğu gerekçesiyle öldürüldü.
Polisin açıklamasında, 2 memurun silah sesi duyması üzerine yürüyerek olay yerine gittiği ve elinde 9 milimetrelik tabanca bulunan bir gençle karşılaştığı belirtildi. 
Memurların silahını bırakmasını istediği Shaaliver Douse adlı gencin, uyarıyı dikkate almadığı ve tabancasını polislere doğrulttuğu ileri sürüldü. Bunun üzerine gencin tek kurşunla çenesinden vurularak öldürüldüğü kaydedildi.

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