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Dünya

ABD, Polanski'nin iadesini resmen istedi

23 Ekim 2009 14:23

ABD, İsviçre'den, 1977 yılında 13 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanan yönetmen Roman Polanski'nin iadesini resmen istedi.
     İsviçre Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, ''ABD'nin iade talebi, Polanski'nin yargıç önüne çıkmadığı 1 Şubat 1978 tarihinde, California Eyaleti Temyiz Mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama müzekkeresi temelinde yapılmıştır'' denildi.
     Açıklamada, ABD'nin iade talebinin Zürih yetkililerine sevk edildiği ve Polanski'nin herhangi bir iade kararı durumunda temyize gitme hakkı bulunduğu kaydedildi.
     Oscar ödüllü, hem Fransız, hem de Polonya vatandaşı olan 76 yaşındaki yönetmen, 26 Eylülde bir film festivalinde yaşam boyu başarı ödülü almak için gittiği İsviçre'de ABD'nin talebi üzerine tutuklanmıştı.

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