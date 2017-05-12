ABD: PKK'ya silah vermedik, vermeyeceğiz

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Başbakan Binali Yıldırım ile de görüşme fırsatı bulduğu Londra'daki Somali Konferansı'ndan dönerken uçakta gazetecilere konuştu. ABD'nin Rakka operasyonu için YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) silah gönderme kararı alması nedeniyle Ankara-Washington ilişkilerinin gerilmesine de değinen Mattis, iki ülkenin bu sorunu aşacağından emin olduğunu belirtti.

Mattis, "hem Türkiye ve NATO'nun güvenliğine hem de IŞİD'e karşı sürdürülen operasyona gereken önem verilerek bu durumun üstesinden gelineceğine dair hiçbir şüphesi olmadığını" ifade etti.

"Türkiye'ye yüzde yüz katılıyoruz"

ABD Savunma Bakanı, "Türkiye'nin, terör örgütü PKK konusundaki endişesine yüzde yüz katılıyoruz. PKK Türkiye'de aktif bir isyan yürütüyor, masum Türk sivillerin ve Türk askerlerinin öldürülmesinden sorumlular. NATO ortağımız olarak Türkiye'yi PKK ile mücadelesinde destekliyoruz ve tüm NATO ülkeleri gibi PKK'ya karşı Türkiye'nin yanındayız" diye konuştu. Mattis, "PKK'ya hiçbir zaman silah vermedik. Asla vermeyiz, vermeyeceğiz de" ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı, Başbakan Yıldırım ile gerçekleştirdiği yaklaşık 30 dakikalık görüşmeyi de "dürüst, şeffaf ve faydalı" olarak tanımladı.

İngiltere ve BM'nin ev sahipliğinde düzenlenen Somali Konferansı için gittiği Londra'da Yıldırım ile görüşen Mattis'in, ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'yi korumaya olan bağlığını teyit ettiği açıklanmıştı.

IŞİD Tabka'yı SDG'ye bıraktı

Öte yandan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Rakka'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Tabka ilçesi ve barajının kontrolünü tamamen IŞİD'den aldı.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyondan yapılan açıklamada, IŞİD'in kenti tamamen terk ettiği, kaçan IŞİD'lilerin takip edildiği belirtildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdulrahman ise IŞİD'in bölgeye yerleştirdiği patlayıcılar nedeniyle, sivillerin halen bazı mahallelere giremediğini bildirdi. Abdulrahman, SDG güçlerinin bölgeyi patlayıcılardan temizlemeye yönelik çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Fırat Nehri kıyısında yer alan Tabka, IŞİD'in kalesi konumundaki Rakka'nın örgütten alınması için planlanan operasyon açısından büyük stratejik önem taşıyor.

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AFP,AP/CÖ,BK