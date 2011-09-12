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Dünya

'ABD, PKK'ya havan topu verdi'

İran Kara Kuvvetleri Harekât Komutanı, Erbil’deki ABD konsolosluğunun PKK ve PJAK’a havan topları ve el telsizleri verdiğini iddia etti.

12 Eylül 2011 03:00

T24 - İran Kara Kuvvetleri Harekât Komutanı General Ali Arateş, Erbil’deki ABD konsolosluğunun PKK ve PJAK’a havan topları ve el telsizleri verdiğini iddia etti.


İran Kara Kuvvetleri Harekât Komutanı General Ali Arateş, geçen ay içinde Irak’ın Erbil kentinde bulunan ABD konsolosluğu aracılığıyla PKK ve PJAK’a çok sayıda 120 mm’lik havan topu ve el telsizi verildiğini öne sürdü.


Fars Haber Ajansı’nın haberine göre, PJAK’a karşı yürütülmekte olan operasyonlara İran devrim muhafızlarının yanı sıra kara kuvvetlerine bağlı birliklerin de katıldığını belirten General Arateş, iki grubun son bir aydır Kandil dağındaki Jasosan bölgesinde bolca tünel kazdığını bildirdi.


İranlı general iki grubun, ateşkesle zaman kazanarak Kandil’de düzenlenecek daha geniş çaplı bir harekata karşı hazırlık yapmak için zaman kazanmaya çalıştığını söyledi.


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