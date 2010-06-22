ABD, PKK'ya desteği reddetti

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Yüksek Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla kabul edilen kararla, Amerikalıların, ABD Dışişleri Bakanlığının "terör örgütü" ilan ettiği gruplara tavsiye ya da eğitim verilmesi dahil olmak üzere, para yardımı, teknik uzmanlık, yasal tavsiye gibi unsurları içeren "maddi destek" sunmalarını suç sayan terörle mücadele yasasını onayladı.





"Humanitarian Law Project" adlı örgütün başkanı, emekli yargıç ve Güney California Üniversitesi öğretim üyesi Ralph Fertig de dahil olmak üzere, bazı insan hakları avukatları, ifade özgürlüğünü dayanak göstererek yasaya karşı çıkıyordu. Terör örgütü PKK'ya "barışçıl faaliyetleri izlemesi için uzman desteği" vermek isteyen Fertig, şiddete ve terörizme şiddetle karşı olduğunu, ancak bu örgütlere sorunlarını BM yoluyla çözmeleri tavsiyesinde bulunması için kendisine izin verilmesi gerektiğini söylemişti.





Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts, "Fertig ve diğerlerinin, Kürtlerin namına konuşabileceklerini, ancak bu kişilerin yasal tavsiyede bulunmada PKK ile birlikte çalışmaları halinde haklarında ceza davası açılabileceğini" söyledi. Roberts, "Yabancı terör örgütlerine, görünüşte tehlikesiz bir destek olsa bile, maddi destek sağlanması, bu örgütlerin terör eylemlerini güçlendiriyor" dedi.





"BM'nin Türkiye sınırı yakınında, Irak'ın kuzeyindeki bir mülteci kampını kapatmaya zorlandığını, çünkü kampın PKK kontrolüne girdiğini" ifade eden Roberts, "BM ile nasıl birlikte çalışılabileceğine dair tavsiye ve eğitim faaliyetleri, PKK'ya, BM kampını terör eylemleri için bir üs olarak kullanma çabalarında yardım etmiş olabilir" diye konuştu.





Yüksek Mahkemenin kararına yargıçlar Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg ve Sonia Sotomayor karşı çıktı. Breyer, insan hakları avukatlarının, "yasa dışı terör eylemleri"ne yardım ettiklerini bildiklerinin ortaya çıkarıldığı durumlar hariç, kendilerine dava açılmasına karşı koruma altına alınmalarını savundu. Breyer, yardım gruplarının misyonunun tamamen barışçıl amaçlar taşıdığını ve sadece ifade özgürlüğünden ibaret olduğunu söyledi.





ABD Kongresi, 1996 yılında terörle mücadele yasasını güçlendirmiş ve terör örgütlerine "maddi destek" sağlanmasını suç kapsamına almıştı.





Merkezi Los Angeles'ta bulunan Humanitarian Law Project ve Ralph Fertig, baştan beri söz konusu yasaya karşı çıkıyor, "tavsiye" ve "eğitim" ifadelerinin, barış avukatlarının yabancı gruplara şiddet ve terörizmden uzak durmaları tavsiyesinde bulunmalarını yasaklayacak biçimde geniş boyutta yorumlanmaması gerektiğini savunuyordu.





Humanitarian Law Project, California'daki bir bölge mahkemesinde açtıkları davada lehlerine bir karar çıkartmış, ancak Obama yönetimi konuyu Yüksek Mahkemeye götürmüştü.

Davada Fertig'i temsil eden avukat David Cole, Yüksek Mahkemenin kararından "derin hayal kırıklığı" duyduklarını ve yanlış bulduklarını belirtti.





Bu insan hakları avukatları, ABD'nin terör örgütü ilan ettiği, Sri Lanka'daki Tamil Eelam Kurtuluş Kaplanları'na da aynı desteği sağlamak istiyordu.