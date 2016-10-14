ABD, PKK'nın Musul operasyonuna katılmasına karşı

ABD Dışişleri Bakanlığı, PKK’nın Musul'un IŞİD'den temizlenmesi için düzenlenecek operasyona katılmasını desteklemediklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında bir soru üzerine "PKK’yı çok açık bir şekilde terör örgütü olarak değerlendiriyoruz. PKK'nın Musul operasyonunda yer almasını desteklemiyoruz" dedi.

Toner, PKK ile Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki diğer Kürt grupları birbirinden ayırdıklarını tekrar ederek, YPG’nin IŞİD'e karşı önemli bir güç olduğunu ifade etti.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi milletvekili: PKK, Musul operasyonuna katılacak

Irak bölgesel Kürt parlamentosu vekili Şeyh Şemo, "Irak merkezi hükümetinin Musul Operasyonu ittifakına PKK'yı da dahil etmek istediğini" öne sürerek Türkiye'nin tepkisini çektiği için Irak hükümetini eleştirdi. Şemo, yaptığı basın açıklamasında, Sincar (Şengal) bölgesi'ndeki PKK’lıların, IŞİD'e karşı düzenlenecek olan Musul operasyonuna Şii milis örgütü olan 'Haşdi Şabi' teşkilatı bayrağı altında katılacağını öne sürdü. Şemo, PKK'lıların bölüklere dağıtılacağını ve Haşdi Şabi simgesi taşıyan üniformalar giyeceklerini söyledi.



Erdoğan: Bildiğimizi okuyacağız!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu ay içinde Musul'a gerçekleşmesi planlanan operasyon üzerinden Irak'la gerilen ilişkilerle ilgili ağır ifadeler kullanmıştı. "Nasıl Cerablus’ta katıldıysak, Rayi’de katıldıysak, Musul’da yapılacak operasyonlara da katılacağız" diyen Erdoğan, "İşgalci Türk askeri Başika'dan çekilsin" çağrısı yapan Irak Başbakanı Haydar el İbadi'ye seslenerek, "Sen benim kalitemde, kıratımda, seviyemde değilsin, haddini bil. Musul'da biz bildiğimizi okuyacağız" ifadesini kullanmıştı.