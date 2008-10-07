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Dünya

ABD: PKK terörist bir örgüt

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Robert Wood, PKK'nın terörist bir örgüt olduğunu ve ABD'nin, bu terör örgütünün ortadan kalktığını

07 Ekim 2008 03:00

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Robert Wood, PKK'nın terörist bir örgüt olduğunu ve ABD'nin, bu terör örgütünün ortadan kalktığını görmek istediğini söyledi.

Düzenlediği günlük basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın son saldırılarına ilişkin bir soru üzerine Wood, "PKK bir terör örgütüdür. Biz bu örgütün ortadan kalktığını görmek istiyoruz. Bunda da daima açık olduk. Bildiğiniz gibi, saldırıları kınadık ve Türk halkına taziyelerimizi ilettik" dedi.

PKK terörüne ilişkin Türkiye, Irak ve ABD arasında üçlü bir görüşme önerisinin Türkiye tarafından dile getirildiğini söyleyen bir gazeteciye karşılık Wood, elinde yeni bir bilgi bulunmadığını söyledi. Iraklı Kürtler ile Irak hükümeti arasında toprakla ilgili gerginlikler bulunduğu ve bu durumun, başta Iraklı Kürtler ile Araplar arasında olmak üzere etnik çatışmalara yol açabileceğine işaret eden bir başka soruya karşılık Wood, bu konuda spekülasyona girmek istemediğini kaydetti. Wood, "ancak elbette, bu tür bir gerginliğin bölgede ortaya çıktığını görmek istemeyiz ve bunun olmaması için de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

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