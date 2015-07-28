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ABD: PKK, IŞİD'e karşı savaşmış olabilir ancak bir terör örgütüdür

'Türkiye'nin bu gruba karşı meşru savunma hakkını uzun süredir tanıyoruz'

28 Temmuz 2015 00:02

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak ve Suriye'ye yönelik operasyonlarıyla ilgili konuşan ABD Dışişleri Sözcüsü John Kirby, "PKK bazı durumlarda IŞİD'le savaşmış olabilir ancak bir terör örgütüdür" dedi. 

CNN Türk'te yer alan habere göre John Kirby, "Türkiye'nin PKK'ya olan saldırıları sona erdi mi? Henüz bilemiyorum. Türkiye'nin bu gruba karşı meşru savunma hakkını uzun süredir tanıyoruz. Bazı durumlarda PKK IŞİD'le savaşmış olabilir. Ama PKK bir terör örgütü. Biz IŞİD ile savaşı PKK ile işbirliği veya iletişim kurarak sürdürmüyoruz. Koalisyona destek veren 62 ülke ile devam ettiriyoruz. Türkiye'nin PKK'ya yaptıkları IŞİD'e karşı sürdürdüğümüz baskıyı azaltmayacak" dedi.

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