ABD, PJAK'ta Ankara'ya boyun eğdi

KYB, ABD'nin, PKK'nın İran kolu olan PJAK' terör örgütleri listesine alarak Ankara'nın baskısına boyun eğdiğini söyledi



Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) yetkilisi Ferit Assert, Washington'un, PKK'nın İran kolu olan Kürt Serbest Hayat Partisi'ni (PJAK) terör örgütleri listesine almasının, bu partinin faaliyetlerini durdurmak için Ankara baskılarıyla oluşturulan Irak, ABD ve Türkiye arasındaki üçlü komisyonun işleri çerçevesinde gerçekleştiğini söyledi.



ABD'nin Hazine Bakanlığı geçtiğimiz günlerde İran'da Kürt muhalefet partisi olan PJAK'ı terör örgütleri listesine aldığını ve bu partiye ait menkulleri dondurduğunu açıklamıştı. ABD, bu kararın gerekçesini de 'bu partinin Türkiye hükümetine karşı 25 yıldan beri savaşan terör örgütü PKK'nın bir başka yüzü olması' şeklinde açıklamıştı.



'Karar sürpriz değil'



Assert, yaptığı açıklamada ``ABD'nin PKK faaliyetlerini sınırlandırmak konusunda Türkiye'nin baskıları altında kalması nedeniyle aldığını ve bu kararın sürpriz olmadığını söyledi. Assert her iki tarafında bölgede ortak çıkarları olduğu için ABD bu türlü kararlarında Türkiye siyasetini desteklemekte çok ciddi olduğunu söyledi. Assert ayrıca bu kararın İran değil Türkiye çıkarlarına olduğunu ve ABD İran'a ilişkin görüşlerinde sabit olduğunu ve o da İran üzerine daha fazla bölgesel ve uluslararası baskı yapmaktır'' dedi.



PJAK, İran'ın derinlerinde aktiftir ve Irak-Türkiye-İran sınırları bölgesine kadar uzantısı vardır. PJAK kampları, İran ve Türkiye tarafından yapılan sürekli hava ve kara saldırılarına hedef oluyor.

