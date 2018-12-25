ABD piyasaları tarihin en kötü Noel arifesini yaşadı

New York Borsasında endeksler, yüzde 2,5’i aşan kayıplarla tarihin en kötü Noel arifesini yaşadı.

Noel arifesinde yarım gün işlem gören Dow Jones Endeksi yüzde 2,91 düşüşle 21.797,20 puandan, Standard&Poor's (S&P) 500 Endeksi yüzde 2,71 kayıpla 2.351,10 puandan ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 2,21 azalışla 6,192.92 puandan kapandı.

Yarın tüm gün kapalı olacak endekslerin, tarihlerindeki en kötü Noel arifesini tecrübe etmesinde ABD'de federal hükümetin cumartesiden bu yana bütçe krizi nedeniyle kapalı olması belirleyici oldu.

Analistler, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in pazar günü ülkenin en büyük bankalarıyla görüşmesinin ve piyasada likidite sorunu olmadığını açıklamasının, yatırımcıları daha tedirgin hala getirdiğine işaret ediyor.