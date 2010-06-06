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Dünya

ABD petrolle savaşıyor

Meksika Körfezi'nde petrol kuyularından fışkıran petrol 320 km genişliğindeki bir bölgede kirlilik yarattı.

06 Haziran 2010 03:00

T24 - Amerikalı yetkililer, Meksika Körfezinde deniz dibindeki petrol kuyularından fışkıran petrolün 320 km genişliğindeki bir bölgede kirlilik yarattığını belirttiler.


Amerikan sahil muhafaza güçlerinin komutanı ve hükümetin operasyonlarının koordinasyonundan sorumlu Amiral Thad Allen, ABC televizyon kanalına yaptığı açıklamada, petrolün fışkırdığı kuyuların tepesinde 320 km genişliğindeki bir bölgeye yayıldığını belirterek, petrolün yekpare bir örtü oluşturmadığını, yüz binlerce küçük örtü halinde denize yayıldığını kaydetti.


Petrol kirliliğinin tek bir örtü halinde olmamasının, petrolün kıyıları kirletmesine engel olma çabalarını zora soktuğunu söyleyen Amiral Allen, "Bu çok aldatıcı bir savaş, çünkü petrol dört eyalette birbiri ardına saldırıyor ve havanın durumuna göre değişik yönlerden geliyor" diye konuştu.


Petrol kirliliğinin en çok etkilediği Louisiana eyaletini, Mississippi, Alabama ve Florida eyaletleri takip ediyor.

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