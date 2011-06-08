ABD petrolde istediğini alamadı!

T24 - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC'in toplantısında üretimi artırmak için uzlaşma sağlanamadı. Fiyatların yüksekliği nedeniyle enflasyon baskısı yaşayan ABD, OPEC'ten üretim artışı bekliyordu. Ancak Suudi Arabistan'ın 'üretimi artıralım' önerisine sadece iki ülke destek verdi.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) kritik toplantısından sonuç çıkmadı.



OPEC Genel Sekreteri Abdullah el Badri üyelerin petrol üretiminin artırılması konusunda mutabakat sağlayamadığını söyledi.



El Bedri, gazetecilere yaptığı açıklamada "Maalesef üretimin artırılması veya azaltılması konusunda mutabakata varamadık" dedi.



OPEC Başkanı Muhammed Aliabadi toplantı sonrasında yaptığı açıklamada "Yaklaşık üç ay içinde durumu değerlendireceğiz. Gereken kararı bundan sonra alacağız" dedi.



Sonuçsuz kalan OPEC toplantısının ardından Brent petrolünün varili 117 dolara yakın seviyelerden 118 doların üzerine çıkarken, ABD hafif ham petrolü de 101 dolara yaklaştı.





ABD FİYATLAR DÜŞSÜN İSTİYOR



OPEC toplantısındaki uzlaşmazlığın ardında dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan'ın tavrı yatıyor. ABD'de büyüme yavaşlıyor ve enflasyon yükseliyor. Petrol fiyatlarının yüksekliği enflasyonu körüklediği için ABD üretimin artırılması gerektiğini düşünüyor. Suudi Arabistan da üretimin artırılması gerektiğini belirtiyor.





SADECE İKİ ÜLKE DESTEK VERDİ



OPEC'in en büyük üyesi Suudi Arabistan'ın OPEC üyelerine yönelttiği "Üretimi 1.5 milyon varil artıralım" talebi etkili olmadı. Suudiler üyeleri ikna edemezken sadece Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğini aldı. Ancak Cezayir, Libya, Angola, Ekvador, Venezuela, Irak ve İran üretim artışına karşı çıktı.







BAKAN NAİMİ 'EN KÖTÜSÜ' DEDİ



Suudi Arabistan bu karar üzerine piyasaya ihtiyaç duyduğu tüm petrolü vereceğini açıkladı. Suudi Arabistan Petrol Bakanı Ali el-Naimi en kötü toplantılardan birinin gerçekleştiğini söyledi.





BEYAZ SARAY: ENDİŞELİYİZ



Beyaz Saray OPEC toplantısı sonrasında "Yüksek fiyatların ekonomi üzerindeki etkilerinden endişeliyiz. Yüksek fiyatlarla başa çıkabilme seçeneklerimiz var" şeklinde açıklama yaptı.





JP MORGAN: BU YIL 130 DOLARA ULAŞIR



OPEC toplantısındaki uzlaşmazlığın ardından petrol fiyatlarına ilişkin tahminler de yükseldi. Yatırım bankası JP Morgan petrol fiyatlarının bu yıl 130 dolara ulaşacağını öngördü.





REZERVİN YÜZDE 80'İ OPEC'TE



OPEC dünya petrol rezervinin yüzde 79.60'ına sahip durumda. 12 üyeli OPEC'te en büyük paya yüzde 24.9'la Suudi Arabistan sahip. Onu yüzde 19.8'le Venezuela, yüzde 12.9'la İran izliyor.