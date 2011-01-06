ABD, petrol kuyusundaki patlama için şirketleri suçlu gösterdi

T24- Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika Körfezi'ndeki petrol kuyusunda yaşanan ve 11 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili yayımladığı raporda petrol kuyusunu işleten BP, Trans-ocean ve Halliburton şirketleri suçlu bulundu. Resmi olarak bağlayıcı niteliğe sahip raporda, tasarruf etmek amacıyla yapılan sistematik hataların sebebiyet verdiği patlamanın önlemler alınmazsa tekrarlanabileceği belirtildi.



Amerikan hükümeti tarafından, geçtiğimiz yıl Meksika körfezinde yaşanan petrol kuyusundaki patlamayla ilgili inceleme komisyonu raporunu tamamladı.

Raporda kazaya, sözkonusu petrol kuyusunu işleten BP, Trans-ocean ve Halliburton şirketlerinin, zaman ve paradan tasaruf etmek amacıyla ortaya çıkan sistematik yanlışlarının yol açtığı belirtildi.

Rapor sonuçlarından bir diğeri ise açık denizlerde petrol arama faliyetlerine dair gerekli düzenlemeler yapılmazsa benzer bir felaketin yeniden yaşanması ihtimalinin yüksek olduğu.



Bağlayıcı belge



İnceleme komisyonu raporu, sözkonusu şirketlere karşı yürütülecek yasal süreçte bağlıyıcı olacak resmi bir belge.

Başta Amerikan hükümeti olmak üzere kazadan zarar görenlerin açacakları davaların sözkonusu petrol şirketlerini milyarlarca dolarlık tazminat ödemek zorunda bırakabileceği tahmin ediliyor.

Bu arada BP'den yapılan açıklamada, şirketin Meksika körfezinde yaşananlardan ders çıkarmaya çalıştığı söylendi.

Petrol istasyonunda çalışan 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada milyonlarca varil petrol denize yayılmıştı.