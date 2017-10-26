ABD: Peşmerge-Irak ordusu arasındaki çatışmadan endişeliyiz

ABD Dışişleri Rex Tillerson, Irak’ta Kürdistan Bölgesel Yönetimi’yle Bağdat arasındaki gerilimden büyük endişe duyduklarını söyledi.

Tillerson, “ABD, Kürtlerin bağımsızlık referandumu nedeniyle Irak güvenlik güçleri ile Kürt peşmergeler arasında patlak veren çatışmalardan büyük endişe duymaya devam ediyor” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, İran’ın Irak’ta artan nüfuzuna da dikkat çekti, Bağdat’ın buna karşı koyması gerektiğini savundu. Tillerson, “Iraklılara, kendi ayakları üzerinde durma kapasitesini gelişmeleri ve bu nüfuza karşı koymaları gerektiğini söylüyoruz” ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı’nın, Kerkük saldırısına katılan Haşdi Şabi’ye Irak’tan çekilme çağrısı yapması tartışma yaratmıştı. Irak yönetimi, bu çağrıyı ‘içişlerine müdahale’ olarak gördüğünü açıklamıştı.

Ayrıntılar geliyor…