ABD, peş peşe Husi saldırılarının ardından BAE'ye savaş jeti gönderiyor

T24 Dış Haberler

ABD, peş peşe düzenlenen Husi saldırılarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne güdümlü roket yok edicisi ve beşinci jenerasyon savaş jetleri göndereceğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, salı günü Abu Dabi Veliaht Prensi Mohammed bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Pentagon'un BAE donanması ile işbirliği yapması için güdümlü roket yok edicisi USS Cole'un bölgeye gönderileceğini ifade etti.

Pentagon, F-22 Raptor ve F-35 Lighting II gibi jetlerini de kapsayan 5. jenerasyon jetlerin BAE'ye gönderileceğini belirtti.

Austin, alınan bu kararın 'ABD'nin uzun süreli stratejik partneri BAE'nin yanında durduğuna dair açık bir sinyal olduğunu' belirtti.

BAE bu ay üç kez Husiler tarafından hedef alındı. Yemen'deki İran destekli Husiler 17 Ocak'ta Abu Dabi'de bir dron saldırısıyla 3 yabancı işçiyi öldürmüş, 24 Ocak'ta da yine başarısız bir füze saldırısı girişiminde bulunmuştu. Pazartesi günü de İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog'un tarihi Abu Dabi ziyareti sırasında ülkeye balistik füze atıldı. Beyaz Saray, saldırıyı ABD yapımı Patriot'ların engellediğini iddia etti.

Suudi Arabistan ve BAE, Husilerin başkenti ele geçirmesinin ardından 2014'te ülkeyi terk eden Abdurabbu Mansur el-Hadi'nin yönetimini tekrar sağlamak için 2015'te savaşa müdahale etmişti.