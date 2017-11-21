ABD, Patriot füzelerini Romanya'ya satıyor

Romanya Senato Savunma Komisyonu, Patriot füzelerinin alımı ile ilgili yasa tasarısı hakkında olumlu görüş bildirdi. ABD 2 gün önce de Polonya'ya 10 milyar 500 bin dolar değerinde Patriot hava ve füze savunma sistemi satışını onaylamıştı.

Romanya Savunma Bakanı Mihai-Viorel Fifor, Senato Savunma Komisyonu görüşmelerinin ardından basına yaptığı açıklamada, Romanya ordusunun bu savunma sistemi ile donatılması, Romanya'yı seçkin bir Avrupa ve küresel savunma kulübüne soktuğunu ifade ederek, ABD hükümetinden 3 plus konfigürasyonlu yedi partiot füze sistemi satın alınması için kabul mektubu aldığını duyurdu.

Bakan Fifor, Romanya ordusu için bunun sadece bir adım olduğunu belirterek, bu yıl sadece yedi patriot sisteminin ilkini satın aldıklarını ve sistemin 2020 yılında faaliyete geçeceğini aktardı. Füze sistemi alımına, ilgili ekipmanlar, yedek parça, bakım donanımı, eğitim hizmetleri, özel rejime sahip şifreleme ekipmanları ve başlangıç lojistik destek paketi de eklendi.

Genel kurula gidecek

Toplam maliyeti 3,9 milyar dolar olan 7 adet Sol-Aer Patriot sisteminin alımı konusu savunma komisyonunun olumlu görüş bildirmesinin ardından yasa tasarısı Romanya senatosu genel kuruluna gelecek.

Senatoda görüşüldükten sonra ise yasa tasarısının salı günü mecliste milletvekilleri tarafından görüşülmesi bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, geçen hafta füze satın alma projesinin kabul edilmesinin ertelenmesinin ardından Romanya’ya resmi ziyarette bulunarak Fifor ve Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ile bir araya gelmişti.

ABD'den 2 gün önce de Polonya'ya onay verilmişti

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı Polonya'ya Patriot 3 konfigürasyonuna sahip Birleşik Hava ve Füze Savunma Harp Komuta Sistemi ile modernize edilmiş sensor ve bileşenleri için 10 milyar 500 milyon dolarlık askeri satışa onay verdi. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı ise 14 Kasım'da gerekli tesciller için Kongre'yi bilgilendirdi" ifadesi kullanılmıştı.