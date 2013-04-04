ABD Pasifik'e füze savunma sistemi kuracak

Kuzey Kore'nin ABD'ye karşı 'önleyici nükleer saldırı'da bulunacağını açıklaması üzerine, ABD savaş uçaklarını ve savaş gemilerini bölgeye gönderdiğini belirtti. Yüzen bir radar gönderildiğini de açıklayan ABD yetkilileri, Pasifik Okyanusu'ndaki Guam adasında birkaç hafta içinde füze savunma sistemi kurulacağını duyurdu.

Kuzey Kore, ABD ana karası dahil, Hawaii ve Guam adalarının olası hedefler arasında olduğunu açıklamıştı. Savunma uzmanları, Kuzey Kore'nin ABD ana karasını vurabilecek nükleer başlıklı füzelere sahip olmadığını belirtiyor. Uzmanlar, Kuzey Kore'nin kısa ve orta menzilli füzelerle, ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki askeri üslerini vurma kapasitesi bulunduğunu ifade ediyor.

Uzun menzilli füze, doğu kıyılarına kaydırıldı

Güney Kore yönetimi de, Kuzey Kore'nin uzun menzilli bir füzeyi doğu kıyılarına kaydırdığını açıkladı. Kuzey Kore'nin uzun menzilli bir füzeyi doğu kıyılarına kaydırdığını belirten Güney Kore Savunma Bakanı Kim Kwan-jin, söz konusu füzenin "önemli bir menzil"e sahip olduğunu ancak ABD ana karasını vurabilecek kapasitede olmadığını söyledi. Güney Kore Savunma Bakanı Kim, "Füzenin kaydırılmasının arkasındaki nedeni bilmiyorum, ancak bu test denemesi veya tatbikat olabilir" dedi.

Kuzey Kore'den ABD'ye askeri operasyon

Kuzey Kore ordusu ise, nükleer silahların kullanımı da dahil olmak üzere ABD'ye askeri operasyon başlatmak için nihai onay aldığını açıkladı.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'nın yayımladığı açıklamada, ''Genelkurmay başkanının ABD'nin tehditlerine nükleer saldırı yoluyla karşı koyulacağını Washington'a resmi olarak bildirdiği'' vurgulandı.

Gerilim nükleer testle tırmandı

Kuzey Kore'nin, 12 Şubat'ta tüm uyarılara rağmen üçüncü nükleer denemesini yapması tüm dünyanın tepkisini çekmiş ve BM Güvenlik Konseyi, 7 Mart'ta Pyongyang yönetimine uygulanacak yeni yaptırım paketini kabul etmişti.

ABD'ye karşı "önleyici nükleer saldırı" düzenleme hakkını kullanacağını açıklayan Kuzey Kore, 11 Mart'ta Güney Kore ile ABD'nin ortak askeri tatbikata başlaması üzerine Kore Savaşı'nı sona erdirmek için 1953'te imzalanan ateşkes anlaşmasını iptal ettiğini belirtmişti.

Kuzey Kore, 31 Mart'ta Güney Kore ile "savaş durumuna" girdiğini açıklamış, önceki gün de Nyongbyon Nükleer Santralı'nı tekrar açacağını belirtmişti.