-ABD, Pasifik üzerinde hipersonik silah denedi HONOLULU (A.A) - 18.11.2011 - ABD Ordusu'nun, Pasifik üzerinde sesten 5 kat hızlı gidebilen yeni bir silahı test ettiği bildirildi. Pentagon sözcüsü Yarbay Melinda Morgan, Kauai'deki Pasifik Füze Menzil Tesisi'nden atılan Gelişmiş Hipersonik Silahın, 3 bin 700 kilometre uzaklıktaki Kwajalein atoluna yarım saatten kısa bir süre içinde ulaştığını söyledi. Sesten en az beş kat hızlı giden Gelişmiş Hipersonik Silahın, atmosfer içinde uzun mesafelere gitmek için tasarlandığı kaydedildi. Yıl başında ABD Kongresi Araştırma Servisi'nin raporunda, Gelişmiş Hipersonik Silah'ın, ABD ordusunun, dünyanın herhangi bir yerindeki hedefleri bir saat kadar kısa bir sürede vurmasını sağlayacak küresel saldırı silahları geliştirme programının parçası olduğu ifade edilmişti.