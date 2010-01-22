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Dünya

ABD: Pakistan'ın nükleer tesislerinde gözümüz yok

22 Ocak 2010 19:04

Pakistan temaslarını sürdüren ABD Savunma Bakanı Robert Gates, Pakistan'ın nükleer tesislerini ele geçirme planlarının olmadığını söyledi.

Başkent İslamabad'da bulunan Milli Savunma Üniversitesi'nde konuşan Gates, Pakistan'ın en küçük toprak parçasında gözlerinin olmadığını belirterek, "El-Kaide terörüne karşı kilit rol oynayan müttefikimiz Pakistan'ın nükleer tesislerini ele geçirmek gibi bir planımız yok" dedi.

Pakistan'la uzun vadeli ve kalıcı bir ortaklığın tesisi için ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Gates, ABD'nin Pakistan ile ortak enerji yatırımları yapmaya hazırlandığını söyledi.

Gates'in temaslarını tamamlayıp bugün Pakistan'dan ayrılması bekleniyor.

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