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Dünya

ABD, Pakistan'ı bombaladı: 5 ölü

30 Ocak 2010 12:10

Afganistan'daki ABD güçleri tarafından Pakistan'ın kuzeybatı bölgesine bir füze saldırısı düzenlendiği ve saldırıda 5 kişinin öldüğü bildirildi.
     
Pakistan istihbarat yetkilileri, geceyarısı Kuzey Veziristan'ın Muhammed Khel bölgesine yapılan füze saldırısının, ABD güçlerinin yılın başından bu yana Taliban ve El Kaide güçlerine yönelik düzenlediği saldırılardan biri olarak görüldüğünü kaydetti.
    
Adlarının açıklanmasını istemeyen yetkililer, saldırıda ölenlerin kimliklerinin henüz belirlenmediğini söyledi.
    
Pakistan yönetimi bu saldırıları egemenlik hakkının ihlali diye eleştirse de gerçekte İslamabad yönetiminin saldırıları fiili olarak desteklediğine ve istihbarat konusunda yardımcı olduğu yönünde iddialar bulunuyor.

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