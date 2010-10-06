-ABD, PAKİSTAN'DAN ÖZÜR DİLEDİ İSLAMABAD (A.A) - 06.10.2010 - ABD, son helikopter saldırısında 2 Pakistan askerinin ölümü dolayısıyla Pakistan'dan özür diledi. Amerikan yönetimi, Afgan sınırı yakınındaki bir karakoldaki askerlerin, takip edilen militanlardan olduğunun zannedildiğini bildirdi. Pakistan hükümeti, NATO'ya ait helikopterlerin geçen hafta düzenlediği sınır ötesi operasyonlara ve bu saldırılarda 2 askerinin ölmesine tepki olarak, Afganistan'daki NATO birliklerine yakıt ve malzeme taşıyan tankerlerin Torham sınır kapısından geçişini engellemişti. Bu özürle birlikte, Pakistan'ın 30 Eylülde kapattığı sınır geçişini açabileceği belirtiliyor.