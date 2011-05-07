ABD, Pakistan'dan istihbarat yetkililerinin isimlerini istedi

T24 - Usame Bin Ladin'i Pakistan'ın Abbottabad kentindeki bir eve düzenlediği baskınla öldüren ABD, şimdi de El Kaide lideriyle bağlantılı olduğu düşünülen Pakistanlı istihbarat yetkililerinin isimlerini almak için İslamabad yönetimine baskı yapmaya başladı.

New York Times gazetesinin haberine göre, Washington, İslamabad'dan El Kaide lideri Usame bin Ladin ile bağlantılarını araştırmak amacıyla Pakistan istihbaratının bazı üst düzey yetkililerinin isimlerini istedi.

Adının açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırılarak verilen haberde, Obama yönetiminin, Pakistan ordusu ve istihbarat yetkililerine, daha önce Bin Ladin ile yakın ilişkisi bulunduğundan şüphelenilen üyelerin isimlerini vermemesinden dolayı memnuniyetsizliğini dile getirdiği hatırlatıldı.

Haberde, ABD'li yetkililerin, Afganistan'ın Sovyet işgali altında olduğu dönemden itibaren Taliban hareketiyle sıkı irtibatta bulunan kişilerin isimlerini özellikle istediği belirtildi.

Ayrıca ABD'li bir yetkilinin, Pakistan Genelkurmay Başkanı Eşfak Pervez Kayani ile Pakistan İstihbaratı Başkanı General Ahmed Şuja Paşa'ya atfen, “Kayani ile Paşa'nın Bin Ladin'in orada olduğunu gerçekten bildiğine inanmak zor. Ama inanmanın da dereceleri var, Paşa'nın çevresinden birinin Bin Ladin'in nerede saklandığını bildiğini öğrenirsek bu beni şaşırtmaz” dediği bildirildi.

Bin Ladin'in son 9 yıldır nasıl ve nerede yaşadığını çözmekle sorumlu Pakistanlı araştırmacıların “Bin Ladin'in Pakistan kentlerinde sanıldığından çok daha uzun yaşadığı” şeklindeki ifadelerine yer verilen haberde, 2 Pakistanlı yetkilinin de bu araştırmacılara “Bin Ladin'in Yemenli eşinin Pakistan'da cezaevinde olduğunu, Abbottabad'daki eve 2005'te yerleşmeden önce de ailesiyle Abbottabad'a giden ana yol üzerindeki Haripur kentinin 2 kilometre güneydoğusundaki küçük köy Şak Şah Muhammed'de 2.5 yıl yaşadığını” anlattığına işaret edildi.

ABD'li bir yetkili de gazeteye açıklamasında, “Bütün bu bilgiler, Bin Ladin'in 2003 yılı içinde Afganistan'ın aşiret bölgelerini terk ederek Afganistan'ın kuzeyindeki kentsel bölgelere yerleştiği anlamına geliyor” ifadesini kullandı.



Müşerref, ABD'yi kınadı

Pakistan'ın eski Devlet Başkanı Pervez Müşerref, El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürüldüğü operasyonu başlatarak Pakistan’ın egemenliğini ihlal etmekle suçladığı ABD'yi eleştirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayımlanan The National gazetesine demeç veren Müşerref, Dubai'de yaşayan Pakistan toplumuna hitaben, “Barış tutkunları Usame bin Ladin'in ortadan kaldırılmasına memnun olmalı, ama hiçbir Pakistanlı ülkesinin egemenliğinin ihlal edilmesini kabul etmez” ifadesini kullandı.

Müşerref, “Hiçbir ülke Pakistan'ın, ordusunun ve istihbarat servislerinin egemenliğini baltalayan ABD'nin böyle bir ihlalini kabul etmeyecektir” dedi, ancak Pakistan'ın ABD ile terörün kökünü kazımak için birlikte çalışmayı sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Eski Başkan, Pakistan ile ABD arasındaki ilişkilerin bir süredir iyi olduğunu da belirterek “Ama El Kaide'yi, Taliban'ı yenmek için bu ilişkilerin çatışmaması gerek” dedi.

Müşerref, dün yaptığı açıklamada da Pakistan istihbarat servislerinin beceriksizliğini eleştirmişti. Müşerref, Bin Ladin'in bu kadar uzun süre kaçak yaşayabilmesinin açıklanması gerektiğini de belirtmişti.