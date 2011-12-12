-ABD, Pakistan'daki üssü boşalttı İSLAMABAD (A.A) - 12.12.2011 - Pakistan ordusu, ABD'nin ülkenin güneybatısındaki Beluçistan eyaletinde bulunan askeri üssünü boşalttığını açıkladı. Ordunun internet sitesinden yapılan açıklamada, ''ABD yetkililerine tanınan sürenin sonunda Amerikan askerleri, uçakları ve diğer ekipmanlarıyla Şemsi Hava Üssü'nden ayrılmıştır. Üssün kontrolünü bundan Pakistan ordusu yapacaktır'' denildi. Pakistan hükümeti, geçen ay sonunda NATO helikopterlerinin Afganistan sınırındaki bir karakolu vurması ve 24 Pakistan askerinin ölümüyle sonuçlanan olaydan sonra ABD'den topraklarındaki askeri üssü boşaltmasını istemişti.