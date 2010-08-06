ABD: Pakistan'daki El Kaide en büyük tehdit

T24- Amerikan Yönetimi Pakistan'daki El Kaide liderliği ve Afrika'daki uzantılarının, ABD ve ülke dışındaki çıkarlarına en büyük tehdidi oluşturmaya devam ettiğini bildirdi.



Rapora göre saldırılarda düşüş var

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yıllık terör raporunda 2009'da bazı darbeler almasına karşın, El Kaide, dirençli ve yeni koşullara uyum sağlayabileyen bir örgüt olduğunu gösterdi.

Önceki yıllarda olduğu gibi, İran'ın teröre en aktif destek veren ülke olduğu öne sürülen raporda, küresel olarak saldırıların son beş yılın en düşük seviyesine indiğine dikkat çekiliyor.

Pakistan ve Yemen



Raporda ülke güvenliği için Pakistan ve Yemen'in özel bir risk oluşturduğu vurgulanıyor ve El Kaide'nin buralarda yerel örgütlenmeye gittiği, dünyanın farklı bölgelerinde düzenlenecek saldırılar için Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa vatandaşlarını saflarına kattığı belirtiliyor.

2009 raporunda, 25 Aralık'ta "Yemenli bir dinadamı tarafından yönlendirilen" Nijerya vatandaşı Ömer Faruk Abdülmutallip'in Amerika Birleşik Devletleri'ne giden bir yolcu uçağını çamaşırına gizlediği patlayıcılarla havaya uçurma girişiminin Arap Yarımadasındaki El Kaide'nin oluşturduğu tehdidi gözler önüne serdiği kaydedildi.

Arap Yarımadasındaki El Kaide, örgütün Yemen ve Suudi Arabistan kollarından oluşuyor.

Kuzey Afrika'daki El Kaide yapılanmasının da Moritanya, Nijer ve Mali'de son dönemde adam kaçırma eylemlerini artırdığına dikkat çekiliyor. Bu grup Mali'de bir süre önce bir Fransız turisti öldürmüştü.

Rapora göre, 2009 içinde dünyanın farklı bölgelerinde 10,999 saldırıda toplam 14,971 kişi öldü. 2006'da 14,443 saldırıda 22,736 kişinin öldüğü kaydedilmişti.

Bu rakamlar, küresel olarak, saldırılarda yüzde altı, ölü sayısında da yüzde beş azalmaya işaret ediyor.

Raporda, İran, Suriye, Küba ve Sudan teröre destek veren ülkeler olarak tanımlanıyor.