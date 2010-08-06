T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD: Pakistan'daki El Kaide en büyük tehdit

ABD Yönetimi, Pakistan'daki El Kaide liderliğinin ABD ve çıkarları için en büyük tehdidi oluşturduğunu bildirdi.

06 Ağustos 2010 03:00

T24- Amerikan Yönetimi Pakistan'daki El Kaide liderliği ve Afrika'daki uzantılarının, ABD ve ülke dışındaki çıkarlarına en büyük tehdidi oluşturmaya devam ettiğini bildirdi.


Rapora göre saldırılarda düşüş var

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yıllık terör raporunda 2009'da bazı darbeler almasına karşın, El Kaide, dirençli ve yeni koşullara uyum sağlayabileyen bir örgüt olduğunu gösterdi.

Önceki yıllarda olduğu gibi, İran'ın teröre en aktif destek veren ülke olduğu öne sürülen raporda, küresel olarak saldırıların son beş yılın en düşük seviyesine indiğine dikkat çekiliyor.

Pakistan ve Yemen

Raporda ülke güvenliği için Pakistan ve Yemen'in özel bir risk oluşturduğu vurgulanıyor ve El Kaide'nin buralarda yerel örgütlenmeye gittiği, dünyanın farklı bölgelerinde düzenlenecek saldırılar için Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa vatandaşlarını saflarına kattığı belirtiliyor.

2009 raporunda, 25 Aralık'ta "Yemenli bir dinadamı tarafından yönlendirilen" Nijerya vatandaşı Ömer Faruk Abdülmutallip'in Amerika Birleşik Devletleri'ne giden bir yolcu uçağını çamaşırına gizlediği patlayıcılarla havaya uçurma girişiminin Arap Yarımadasındaki El Kaide'nin oluşturduğu tehdidi gözler önüne serdiği kaydedildi.

Arap Yarımadasındaki El Kaide, örgütün Yemen ve Suudi Arabistan kollarından oluşuyor.

Kuzey Afrika'daki El Kaide yapılanmasının da Moritanya, Nijer ve Mali'de son dönemde adam kaçırma eylemlerini artırdığına dikkat çekiliyor. Bu grup Mali'de bir süre önce bir Fransız turisti öldürmüştü.

Rapora göre, 2009 içinde dünyanın farklı bölgelerinde 10,999 saldırıda toplam 14,971 kişi öldü. 2006'da 14,443 saldırıda 22,736 kişinin öldüğü kaydedilmişti.

Bu rakamlar, küresel olarak, saldırılarda yüzde altı, ölü sayısında da yüzde beş azalmaya işaret ediyor.

Raporda, İran, Suriye, Küba ve Sudan teröre destek veren ülkeler olarak tanımlanıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24