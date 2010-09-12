-ABD PAKİSTAN'DA FÜZE SALDIRISI DÜZENLEDİ MİR ALİ (A.A) - 12.09.2010 - ABD'nin Pakistan'da bugün erken saatlerde düzenlediği füze saldırısında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Pakistanlı 2 istihbarat yetkilisi, Kuzey Veziristan aşiret bölgesine bağlı Tata Hel köyündeki bir eve 2 füzenin isabet etmesi sonucu militan liderlerinden Hafız Gul Bahadur'a bağlı 4 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını belirtti. Pakistan'daki güçlü militan liderlerden Bahadur, Pakistan hükümetiyle geçen yıl ateşkes anlaşması yaparak, Pakistan ordusunun Pakistan'daki Taliban militanlarına yönelik operasyonu sırasında çatışmalara katılmamıştı. Bahadur, buna karşılık sınırın Afganistan tarafındaki ABD ve NATO askerlerine karşı yürüttüğü savaşa hız vermişti.