T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD PAKİSTAN'DA FÜZE SALDIRISI DÜZENLEDİ MİR ALİ (A.A)

12 Eylül 2010 11:10

-ABD PAKİSTAN'DA FÜZE SALDIRISI DÜZENLEDİ MİR ALİ (A.A) - 12.09.2010 - ABD'nin Pakistan'da bugün erken saatlerde düzenlediği füze saldırısında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Pakistanlı 2 istihbarat yetkilisi, Kuzey Veziristan aşiret bölgesine bağlı Tata Hel köyündeki bir eve 2 füzenin isabet etmesi sonucu militan liderlerinden Hafız Gul Bahadur'a bağlı 4 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını belirtti. Pakistan'daki güçlü militan liderlerden Bahadur, Pakistan hükümetiyle geçen yıl ateşkes anlaşması yaparak, Pakistan ordusunun Pakistan'daki Taliban militanlarına yönelik operasyonu sırasında çatışmalara katılmamıştı. Bahadur, buna karşılık sınırın Afganistan tarafındaki ABD ve NATO askerlerine karşı yürüttüğü savaşa hız vermişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24