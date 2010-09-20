-ABD PAKİSTAN'DA FÜZE SALDIRISI DÜZENLEDİ: 6 ÖLÜ MİR ALİ (A.A) - 20.09.2010 - ABD'nin insansız uçakla Pakistan'da düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü. İsimleri gizli kalmak koşuluyla açıklamada bulunan Pakistanlı yetkililer, ABD'ye ait bir insansız uçaktan atılan 3 füzenin, Kuzey Veziristan aşiret bölgesinde, Mir Ali kentine bağlı Şava köyünde bir eve isabet ettiğini belirtti. Yetkililer, saldırıda 6 militanın öldüğünü kaydetti. ABD'nin en az 15 füze saldırısı yaptığı Eylül ayı, bu ülkenin 2004'ten beri Pakistan'da en çok füze saldırısı düzenlediği ay oldu.