-ABD, PAKİSTAN'A YARDIMI KESTİ ANKARA (A.A) - 10.07.2011 - New York Times gazetesi, ABD'nin Pakistan ile ilişkilerinin giderek bozulduğu bir ortamda bu ülkeye yönelik askeri yardımının bir bölümünü askıya aldığını ya da iptal ettiğini bildirdi. Gazetenin üst düzey Amerikalı askeri yetkililere dayanarak verdiği habere göre, bu karar, Pakistan'ın Amerikalı askeri danışmanları sınır dışı etmesini cezalandırmayı ve Pakistan silahlı kuvvetlerinin Taliban militanlarıyla daha etkili mücadele etmesi için baskı kurmayı amaçlıyor. Gazeteye göre, askıya alınan ya da iptal edilen yardımın miktarı 800 milyon doları buluyor. ABD, Pakistan'a her yıl 2 milyar doları aşkın askeri yardımda bulunuyor. Washington ve İslamabad arasındaki ilişkiler El Kaide lideri Usame bin Ladin'in 2 Mayıs'ta Pakistan'da Amerikan askerlerinin baskınında bu ülkenin haberi olmaksızın öldürülmesinden bu yana en düşük düzeyde bulunuyor. İki ülke arasındaki ilişkiler, El Kaide ve Pakistan ordusu arasındaki kuşkulu bağlantılar konusunda makaleler yazan 40 yaşındaki Pakistanlı gazeteci Selim Şehzad'ın öldürülmesi ve ardından Amerikan basınında İslamabad'ı suçlayıcı yazılar çıkmasıyla daha da kötüleşmişti. ABD Genelkurmay Başkanı Mike Mullen önceki gün, Pakistan'ın gazeteci Selim Şehzad'ın öldürülmesini onayladığını söylemiş, İslamabad buna sert tepki göstermişti.