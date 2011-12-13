-ABD, Pakistan'a yardımı askıya aldı İSLAMABAD (A.A) - 13.12.2011 - ABD Temsilciler Meclisi Pakistan için daha önce kararlaştırılan 700 milyon dolar yardımı dondurdu. Pakistan medyasının haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi, Afganistan'daki NATO ve ABD askerlerine karşı düzenlenen saldırılarda kullanılan patlayıcı maddelerin Pakistan'dan sevk edildiğini gerekçe göstererek Pakistan'a gönderilen 700 milyon dolar yardımı dondurdu. Cumhuriyetçi Senatör Howard McKeon gazetecilere yaptığı açıklamada, Pakistan hükümetinin, Afganistan'daki koalisyon güçlerini hedef alan saldırılarda kullanılan el yapımı patlayıcıların üretimine ve sevkine engel olmadığı ve bu konuda güvence vermediği için yardımın askıya alındığını söyledi. Temsilciler Meclisinde konuşan birçok senatör de Pakistan'ın ABD ile işbirliği ve terörle mücadele konusunda hayal kırıklığına neden olduğunu dile getirdi. ABD, 2001 yılından bugüne kadar Pakistan ekonomisine 20 milyar dolar katkı sağladı, Washington yönetimi, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerildiği zamanlarda İslamabad yönetimine karşı ''ekonomik yardımları durdurma'' kozunu kullanıyor. ABD ile Pakistan arasındaki ilişkiler en son Kasım ayı sonunda NATO helikopterlerinin Afganistan sınırı yakınlarındaki bir karakolu vurmasıyla gerilmişti. Saldırıda 24 Pakistan askeri ölmüş, 14 asker de yaralanmıştı.