ABD, Türkiye'nin Pakistan'a savaş helikopteri ihracatına taş koyabilir

Pakistan’ın helikopter filosunun yenilenmesi için Türkiye ile ABD teklif yarışına girdi. Milli helikopter Atak’ın ihracının ABD’nin onayına bağlı olduğu ortaya çıktı. ABD, Atak helikopterlerin motorunun Pakistan’a ihracına taş koyabilir.

Türkiye’nin İtalyan Augusto ile ortak ürettiği ilk milli helikopter Atak T-129, son test aşamasını da başarıyla geçti ve teslimata hazır hale geldi. Önümüzdeki haftalarda Türk Hava Kuvvetleri’ne ilk Atak Saldırı Helikopteri’nin tesliminin yapılması, yılsonuna kadar da bu sayının 9’a ulaşması bekleniyor.

Vatan gazetesinden Uğur Koçbaş’ın haberine göre üretimi üstün başarıyla gerçekleştirilen milli helikopteri ihraç etmek isteyen Ankara, AH-1F Cobra helikopter filosunu yenilemek isteyen Pakistan’la dirsek temasına geçti. Pakistan lideri Navaz Şerif’in 16-18 Eylül tarihleri arasında Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında bu konu gündeme geldi ve Şerif’e Atak’ın yetenekleri konusunda detaylı bir sunum yapıldı. İki ülke arasında helikopter ihracı için görüşmelerde belirli bir noktaya gelindiği de açıklandı. Türk yetkililer, sadece finansal getirisi için değil Atak’ın tanıtımı için de Pakistan’la yapılacak olan anlaşmanın çok önemli olduğunu belirtti.

ABD’den onay şart

Ancak Defense News adlı saygın savunma haber sitesine göre bu durum Pakistan’a Amerikan malı helikopterler satmak isteyen Washington’da rahatsızlık yarattı. Ankara’daki bir Amerikalı savunma endüstrisi yetkilisi siteye yaptığı açıklamada Atak helikopterinin motorunun Amerikan üretimi olduğunu hatırlatarak, ‘Bu motorun ihraç edilmesi için Washington yönetiminin ihracat lisansı vermesi gerekiyor. Bu konuda Washington’da hem siyasi hem endüstriyel parametreler göz önünde bulundurularak karmaşık tartışmalar yapılacağını sanıyorum’ dedi. Gerçekten de Atak T-129’un motoru İngiliz Rolls Royce ve Amerikan Honeywell şirketlerinin ortak şirketi olan LHTEC adlı Indianapolis merkezli bir Amerikan firması tarafından üretiliyor. Helikopterin bu motorla Pakistan’a ihraç edilebilmesi için ABD yönetiminin onay vermesi gerekiyor.

Atak’ın özellikleri

3 saat havada kalabiliyor

Maksimum seyir hızı: 269 km/s

Azami servis irtifası: 6,096 m

Görev yüklü irtifa: 3,048 m

Maksimum havada kalma süresi: 3 saat

Maksimum menzil: 561 km

Uzunluk: 12.50 m

Yükseklik: 3.40 m

Boş Ağırlık: 2,900 kg

Mürettebat: 2

Azami kalkış ağırlığı: 5,000 kg

Azami silah yükü: 1,200 kg

Tanıtımını Bakan yapmıştı

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Türkiye ziyareti sırasında TAI-Aselsan ortaklığında geliştirilen T-129 ATAK helikopteri hakkında bilgi almış ve yerinde incelemelerde bulunmuştu. Şerif’e Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, TAI Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı ve üst düzey bürokratlar eşlik etti. Türkiye ile havacılıkta işbirliği yapmak isteyen Pakistan, AgustaWestland tasarımı T-129 helikopterden 30-50 adet satın almak istiyor. Pakistan’ın yanı sıra geçtiğimiz aylarda Ürdün ile Mısır T-129’la yakından ilgilenmişti.