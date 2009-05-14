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Dünya

ABD, Pakistan'a istihbarat verecek

Amerikan ordusu, Afganistan-Pakistan sınırında insansız uçaklar aracılığıyla elde edilen istihbaratı Pakistan ile paylaşma kararı aldı.

14 Mayıs 2009 03:00

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Mullen, Amerikan ordusunun Afganistan-Pakistan sınırında insansız uçaklar aracılığıyla elde edilen istihbaratın Pakistan ile paylaşılması yönünde karar alındığını doğruladı.

Mullen, New York Times'ın konuya ilişkin haberini doğrulayarak Pakistan'ın istihbarat ve destek istediğini ve bunların verildiğini belirtti.

Mullen ayrıca, Los Angeles Times gazetesinin Pakistan'ın, hedeflerin ve insansız uçakların operasyonlarının kontrolünü elde ettiğine ilişkin haberinin "tamamen yanlış" olduğunu da vurguladı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili de, Pakistan'ın insanız uçak teknolojisini talep ettiğini ancak Amerikalı yetkililerin bu uçaklarla elde edilen bilgileri paylaşmak istediğini ifadeetti.

New York Times'ın bugünkü haberinde, Amerikan ordusunun insansız uçaklarla elde edilen bilgileri Pakistan ile paylaşma yönünde tarihi bir karar aldığı belirtilmişti. Ancak gazete, bu işbirliğinin devam edeceğinin kesin olmadığını yazmıştı. (AA)

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