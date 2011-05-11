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Dünya

ABD PAKİSTAN İLE DİYALOG ARAYIŞINDA İSLAMABAD (A.A)

11 Mayıs 2011 14:36

-ABD PAKİSTAN İLE DİYALOG ARAYIŞINDA İSLAMABAD (A.A) - 11.05.2011 - ABD, El Kaide lideri Usame bin Ladin'in Pakistan'da bir operasyonla öldürülmesinin ardından zarar gören ilişkileri düzeltmek amacıyla, Başkan Barack Obama'ya yakın isimlerden Demokrat Parti Senatörü John Kerry'i Pakistan'a gönderecek. Kerry'nin gelecek hafta içinde yapacağı ziyaret öncesinde Beyaz Saray'da Başkan Obama ile bir araya geleceği ve Pakistan'da konuyla ilgili ''tüm aktörler'' ile görüşeceği belirtildi. ABD Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı da olan Kerry, Obama'nın gayriresmi temsilcisi olarak, iki ülke arasında zaman zaman sorun haline gelen konuları çözüme kavuşturmak için Pakistan'ı birçok defa ziyaret etmişti.

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