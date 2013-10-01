T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD: Pakette Ruhban Okulu'nun olmaması bizi hayal kırıklığına uğrattı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki: Demokratikleşme reformu memnun edici, ancak Ruhban Okulu'nun açılmaması hayal kırıklığı

01 Ekim 2013 12:03

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı demokratikleşme paketinde, ABD'den ilk yorum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki'den geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Türk hükümetinin demokratikleşme reformu açıklamasından memnun olduklarını ancak, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılmasının pakete alınmamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Günlük basın toplantısında, Başbakan Erdoğan 'ın açıkladığı 'Demokratikleşme Paketi'ne ilişkin soruyu yanıtlayan Psaki, 'Türk hükümetinin demokratikleşme reformu açıklamasından memnuniyet verici' diye yanıt verdi.

Radikal’de yer alan habere göre, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılmasına yönelik soru üzerine Psaki, 'Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılmasının pakete dahil olmaması hayal kırıklığı' değerlendirmesini yaptı.

 

‘Türkiye’ye kaygılarımızı ilettik’

 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Türk hükümetine, NATO sistemleriyle yada ortak savunma kapasitesiyle birlikte çalışmayacak bir füze savunma sistemiyle ilgili olarak ABD'nin yaptırım uyguladığı bir şirketle anlaşma görüşmelerine yönelik ABD'nin ciddi kaygıları olduğunu ilettiklerini açıkladı.

Türkiye'nin Çin Halk Cumhuriyeti'nden CPMIEC şirketi ile uzun menzilli füze savunma sistemi sözleşmesine yönelik bir soruyu yanıtlayan Psaki, 'Türk hükümetine, NATO sistemleriyle ya da ortak savunma kapasitesiyle birlikte çalışmayacak bir füze savunma sistemiyle ilgili olarak ABD'nin yaptırım uyguladığı bir şirketle anlaşma görüşmelerine yönelik ciddi kaygılarımızı ilettik. Görüşmelerimiz devam edecek' diye konuştu. Psaki, 'Türkiye'nin, ABD'nin yaptırım uyguladığı bir şirketle işbirliğinin, ikili ilişkilere nasıl yansıyabileceği' sorusuna da "Bu kuramsal, varsayım niteliğinde bir soru. Yanıtını karar kesinleştiğinde verebiliriz" diye yanıtladı.

 

ETİKETLER

demokratikleşme paketiabdtürkiyejen psakirecep tayyip erdoğanheybeliada ruhban okulu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24