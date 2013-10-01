ABD: Pakette Ruhban Okulu'nun olmaması bizi hayal kırıklığına uğrattı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı demokratikleşme paketinde, ABD'den ilk yorum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki'den geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Türk hükümetinin demokratikleşme reformu açıklamasından memnun olduklarını ancak, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılmasının pakete alınmamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Günlük basın toplantısında, Başbakan Erdoğan 'ın açıkladığı 'Demokratikleşme Paketi'ne ilişkin soruyu yanıtlayan Psaki, 'Türk hükümetinin demokratikleşme reformu açıklamasından memnuniyet verici' diye yanıt verdi.

Radikal’de yer alan habere göre, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılmasına yönelik soru üzerine Psaki, 'Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılmasının pakete dahil olmaması hayal kırıklığı' değerlendirmesini yaptı.

‘Türkiye’ye kaygılarımızı ilettik’

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Türk hükümetine, NATO sistemleriyle yada ortak savunma kapasitesiyle birlikte çalışmayacak bir füze savunma sistemiyle ilgili olarak ABD'nin yaptırım uyguladığı bir şirketle anlaşma görüşmelerine yönelik ABD'nin ciddi kaygıları olduğunu ilettiklerini açıkladı.

Türkiye'nin Çin Halk Cumhuriyeti'nden CPMIEC şirketi ile uzun menzilli füze savunma sistemi sözleşmesine yönelik bir soruyu yanıtlayan Psaki, 'Türk hükümetine, NATO sistemleriyle ya da ortak savunma kapasitesiyle birlikte çalışmayacak bir füze savunma sistemiyle ilgili olarak ABD'nin yaptırım uyguladığı bir şirketle anlaşma görüşmelerine yönelik ciddi kaygılarımızı ilettik. Görüşmelerimiz devam edecek' diye konuştu. Psaki, 'Türkiye'nin, ABD'nin yaptırım uyguladığı bir şirketle işbirliğinin, ikili ilişkilere nasıl yansıyabileceği' sorusuna da "Bu kuramsal, varsayım niteliğinde bir soru. Yanıtını karar kesinleştiğinde verebiliriz" diye yanıtladı.