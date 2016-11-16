ABD Özel Temsilcisi: YPG Menbic'ten ayrılacak, Fırat'ın doğusuna çekilecek

ABD Başkanı Barack Obama'nın Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Suriye'deki Kürt silahlı grup Halk Savunma Güçleri'nin (YPG) Ağustos bu yana kontrol altında tuttuğu Menbic kentindeki yerel grupların eğitiminin tamamlanmasının ardından buradan ayrılarak, Fırat Nehri'nin doğusuna çekileceğini açıkladı.

McGurk resmi Twitter hesabından yapığı açıklamada, "Dönüm noktası: IŞİD sonrası güvenliği korumak için yerel birimlerin eğitiminin tamamlanmasının ardından tüm YPG birimleri Menbic'ten ayrılacak ve Fırat'ın doğusuna dönecek" dedi.

McGurk ayrıca, IŞİD'in asla geri dönmemesi için bulunan en iyi formülün yerel güçlerin eğitilmesi ve desteklenmesi olduğunu ve bunu gerçekleştirmekten koalisyonun "gurur duyduğunu" da sözlerine ekledi.

IŞİD'in yönetimi altında bulunan Menbic kenti, Ağustos ayında düzenlenen bir operasyonla geri alınmıştı. Bu operasyon, Türkiye ile ABD arasında önemli bir görüş ayrılıklarının yaşanmasına neden oldu.

Bu uzlaşmazlığın temel nedenini, ABD önderliğindeki koalisyonun havadan destek verdiği Menbic operasyonun kara gücünde, Türkiye'nin, PKK'dan farkı olmadığını söylediği Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kolu YPG'nin de bulunması oluşturuyor.

Menbic kenti, Ağustos ayından bu yana Kürtlerin denetimi altında bulunuyor. Türkiye, kendi sınırına yakın bir noktada, Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt koridoru oluşturulmasından rahatsızlık duyuyor ve ABD'nin YPG güçlerinin Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini sağlamasını istiyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Pakistan'a yapacağı resmi ziyaret öncesi Esenboğa Havaalanı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin kaygılarını yineledi.

IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin Türkiye'ye Menbic'deki YPG güçleri konusunda söz verdiğini hatırlatan Erdoğan, "Heralde bugün-yarın çok fazla sürmeyecek. Gerek PYD gerekse YPG'nin buradan gitmesi söz konusuydu. Şimdi bir bu sözün gerçekleşeceğini bekliyoruz, ümit ediyoruz" demişti.

Erdoğan daha önceki açıklamalarında Türkiye'nin El Bab'ın ardından Menbic'e gireceğini ve bu kenti "PYD terör örgütünden temizleyeceğini" söylemişti.

Erdoğan, bugünkü açıklamasında ayrıca, Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında El Bab kentinin IŞİD'in elinden geri alınması için başlatılan operasyonla ile ilgili de bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı, "Buradaki ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) kuşatması planlandığı gibi yürütülmektedir. Çok fazla zaman kaybetmeden El Bab süreci tamamlanacaktır. Şu anda orada bir direnme var fakat fazla süreceğini sanmıyorum" diye konuştu.