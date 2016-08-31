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Dünya

"ABD Özel Kuvvetleri TSK ile YPG arasında tampon bölge oluşturdu" iddiası

Özellikle son üç gündür ABD’den, TSK harekatının IŞİD’e odaklanması gerektiği belirtilerek, YPG ve SDG ile olası çatışmalardan kaçınılması uyarıları yapılmıştı

31 Ağustos 2016 20:45

TSK’nın Cerablus’ta ÖSO ile birlikte yürüttüğü harekat devam ederken, PYD’nin de içinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile çatışma yaşanmaması için ABD’nin harekete geçtiği öne sürüldü.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Cerablus Askeri Konseyi Sözcüsü Elî Hico bugün yaptığı açıklamada, “Amerikan özel kuvvetler askerleri, ateskesin devamı icin Türk ordusu ve aramızdaki bölgeye yerleşti” dedi.

Özellikle son üç gündür ABD’den, TSK harekatının IŞİD’e odaklanması gerektiği belirtilerek, YPG ve SDG ile olası çatışmalardan kaçınılması uyarıları yapılmıştı.

Bugün de Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova “IŞİD’le savaşan tüm etnik gruplara ve muhaliflere yönelik saldırılardan kaçınması” için Türkiye’ye çağrıda bulunmuştu.

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