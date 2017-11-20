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Dünya

"ABD, ÖSO'ya desteği kesti, artık tek müttefik SDG"

Washington'un Suriye Demokratik Güçleri'ni Suriye'deki tek müttefik olarak belirlediği ileri sürüldü

20 Kasım 2017 19:07

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Suriye'nin güneyindeki ABD'li birliklerin kontrol ettiği Tanf yakınında savaşan 180 kişilik bir grubu lağvettiği belirtildi. Uzmanlar, ABD'nin ÖSO'ya desteği kestiğini ve sadece Suriye Demokratik Güçleri'yle (SDG) işbirliği yaptığını ifade etti.

Sputnik'e konuşan Suriyeli askeri uzman Hüssam Şuayip, ABD'nin ÖSO'ya verilen desteklerin boşa çıkması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. 

Şuayip, "IŞİD ve diğer örgütlerin tüm cephelerde kayıp yaşadığını, Suriye ordusunun da kendinden emin bir şekilde taarruza geçtiğini görüyoruz. Bu nedenle, ABD'nin sahada yeni bir araca ihtiyacı var" dedi.

Şuayip, Washington'un SDG'yi Suriye'deki tek müttefik olarak belirlediğinin altını çizdi. Şuayip'e göre ABD'nin ÖSO kararı terörle mücadeleyle ilişkili değil. ÖSO üzerinden yeni bir gerilim dalgası yaratmak isteyen ABD yönetimi, Cenevre, Astana ve Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ndeki anlaşmaları bozma amacı taşıyor.

"IŞİD'in yerini alabileceğini kanıtladı"

Öte yandan Şuayip, ABD'nin SDG'yi tek müttefik olarak belirlemesinin nedenlerini şu sözlerle anlattı:

"Kürtlerle bağlantılı olmalarının yanı sıra, SDG kendisini laik bir oluşum olarak tanıtıyor, Suriye hükümetine karşı çıkıyor ve Suriye'nin kuzeyini kontrol altına alıp ülkeyi bölebilecek güce sahipler. Ayrıca SDG, Rakka'da olduğu gibi IŞİD'in yerini alabileceğini kanıtladı."

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