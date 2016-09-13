ABD, Ortadoğu'da İncirlik'e alternatif üsler açmayı tartışıyor

ABD'nin başkenti Washington'da İncirlik Üssü yerine Ürdün, Kıbrıs ve Kuzey Irak'ta alternatif ABD üsleri açılması tartışıldı. Tartışmacılar arasında eski ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı General Philip Breedlove ve eski Ankara Büyükelçisi Eric Edelman da vardı. İki isim de İncirlik'in ABD açısından önemini vurguladı ancak alternatif üslerin devreye sokulmasının ABD ve Türkiye arasındaki "netameli konuların" ele alınmasında bir rahatlık yapılacağını söyledi.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Washington merkezli faaliyet gösteren İsrail yanlısı Demokrasileri Savunma Vakfı'nda (FDD), "Üsleri Korumak: Darbe Girişiminin Ardından Türkiye'deki Amerikan Askeri Birliklerini Yeniden Değerlendirmek" başlıklı panel düzenlendi. Panelde, FDD'nin hazırladığı rapor doğrultusunda Türkiye yerine Ürdün, Kıbrıs ve Kuzey Irak'ta alternatif ABD üsleri açılması tartışıldı. İncirlik Üssü'nün önemi ve geleceğinin tartışıldığı panelin konuşmacıları arasında eski ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı General Philip Breedlove ve ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Eric Edelman da vardı.

'İncirlik Üssü hala vazgeçilmez'

General Philip Breedlove, paneldeki konuşmasında, Türkiye'nin özellikle Suriye'deki derin sorunlardan dolayı kendisini güvenlik açısından zor bir konumda bulduğunu vurguladı. "Suriye'de yaşananlar, Türkiye'nin hayati derecedeki stratejik önemi hepimize bir kez daha gösterdi" diyen Breedlove, Türkiye ile ABD arasındaki askeri ilişkilerin, kurumsal ilişki ağındaki önemine işaret etti.

'Arama kurtarma faaliyetlerimizi Diyarbakır'dan yapıyoruz'

General Breedlove, bu çerçevede İncirlik Üssü'nün ABD için hala vazgeçilmez olduğuna dikkati çekti. İncirlik'e alternatiflerin olmasının Türkiye için çok da kötü bir durum olmadığını dile getiren Breedlove, zira böyle bir olasılıkta ABD ile Türkiye arasındaki birçok netameli konunun daha rahat tartışılabileceğini söyledi. Yine de her halükarda İncirlik Üssü'nün çok önemli olduğunu anlatan Breedlove, "Bununla birlikte Diyarbakır Üssü de hayati öneme sahip; birçok arama kurtarma faaliyetimizi buradan yapıyoruz" ifadesini kullandı.

"FETÖ elebaşı Gülen'in darbe girişimindeki rolü tartışılmaz"

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Eric Edelman ise jeostratejik bakımdan Türkiye'nin önemine işaret ederek, bir NATO ve ABD müttefiki niteliğiyle Türkiye'nin öneminin tartışmasız olduğunu belirtti. Edelman, İncirlik Üssü ile ilgili değerlendirmesinde, Türkiye dışında bazı yakın ülkelerin de yeni üsler için alternatif olabileceği görüşünü aktardı.

Eski Büyükelçi Edelman, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine de değindi. Darbe girişiminde Fetullah Gülen'in rolünün tartışılmaz olduğunu söyleyen Edelman, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "düşman" başka unsurların da darbe teşebbüsüne destek verdiği iddiasını dile getirdi.

FDD uzmanı John Hannah da darbe girişimine ilişkin değerlendirmesinde, "Darbe girişiminden önce AK Parti dışında kimse Gülen'in ordu ve devlet kademelerinde bu denli güçlü olduğunu söylemiyordu. Şimdi bunu içeride ve dışarıda hemen herkes kabul ediyor. Gülen'in ordu içindeki gücü şaşırtıcı. Artık bu konuyla ilgili daha sağlıklı bir değerlendirme yapılması kaçınılmaz" diye konuştu.