ABD Ortadoğu için harekete geçiyor



Mısır basını, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin salı günü Mısır'ı ziyaret ederek, Ortadoğu'da tırmanan gerilime çözüm arayacağını duyurdu.

Resmi haber ajansı MENA, Kerry'nin üst düzey görevlilerle görüşmeler yapacağını yazdı. Haberde, Kerry'nin Mısırlı mevkidaşı Semih Şükrü ile Gazze'de artan şiddet hakkında bir telefon görüşmesi yaptığı da belirtildi.

Kerry, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile de pazar günü yaptığı telefon görüşmesinde, şiddetin sona ermesi için ABD'nin arabuluculuk etmeye hazır olduğunu bir kez daha yineledi.

İsrail Gazze Şeridi'ni bombalamaya, Hamas da füze saldırılarına devam ediyor ve iki taraf bu tutumuyla henüz ateşkesi tartışmaya hazır olmadıklarının sinyalini veriyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde, şimdiye kadar bin 470 hedefi vurduğu belirtildi. Gazze'ye düzenlenen saldırılarda 172 kişinin hayatını kaybettiği, bin 260'dan fazla kişinin ise yaralandığı bilgileri geliyor. Olayların tırmanması üzerine Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail hava sahasına, insansız hava aracı gönderdi. İsrail ordusu insansız hava araçlarından birini düşürdüklerini duyurdu.

‘Çatışmaları sonlandırın' çağrısı

Öte yandan BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, taraflardan çatışmaları sonlandırmalarını isteyerek, İsrail'in düzenleyeceği bir kara harekâtının Gazze Şeridi'nde sivil can kayıplarını ve bölgedeki gerilimi daha da artıracağını bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier de barış görüşmeleri için bugün Ortadoğu turuna çıkıyor. Steinmeier Ürdün, İsrail ve Filistin’e giderek, temaslarda bulunacak. Bu arada Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF’ten yapılan açıklamada İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze'de 33 çocuğun yaşamını yitirdiği ve yüzlercesinin yaralandığı kaydedildi.