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ABD ordusundan Adana'da düşen İHA ile ilgili açıklama

"İHA'nın düşme sebebi araştırılıyor"

18 Ağustos 2017 16:15

 

İncirlik'ten havalandıktan sonra Ceyhan'da bir tarlaya düşen insansız hava aracıyla ilgili ABD Hava Kuvvetleri'nden yazılı açıklama yapıldı. 39. Hava Kanat Komutanı Albay David Eaglin, kazanın nedenini belirlemek için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tarlaya düşen ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracıyla (İHA) ilgili 39. Hava Kanat Komutanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Üssün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, dün gece saat 22.15 sıralarında ABD Hava Kuvvetleri'ne ait MQ-1 Predator insansız hava aracının İncirlik'teki üsten kalkışı sırasında düştüğü belirtildi.

Açıklamada, kaza sonucu, sivil veya asker kimsenin yaralanmadığı ifade edilirken, ABD ve Türk askeri yetkililerinin kaza alanında incelemelerde bulunduğu ve İHA'nın düşme sebebinin araştırıldığı belirtildi.

39. Hava Kanat Komutanı Albay David Eaglin, şu an için önceliğin sivillerin güvenliği, düşen aracın kaldırılması ve emniyeti olduğunu belirtti. Açıklamada Eaglin'in "Personelimiz bu tür olaylara gereken müdaheleyi yapmak icin sürekli eğitim görmektedir ve bu olayın hiçbir sorunla karşılaşmadan çözümü için Türk yetkililerle çok yakın çalışmaktayız” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca kaza nedeniyle herhangi bir zarara uğrayanların 39. Hava Kanat Komutanlığı Adli Subaylığıyla iletişime geçebileceği bildirildi.

 

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