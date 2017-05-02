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Dünya

ABD ordusundaki cinsel saldırı olayları rekor seviyeye ulaştı

2016 yılında ABD ordusunda kayıt altına alınan cinsel saldırı olayları hakkında çalışanların 6172 olay hakkında bilgi verdiği bildirildi

02 Mayıs 2017 22:41

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) raporunda, ABD ordusunda yetkililere bildirilen cinsel saldırı olaylarının sayısının 2016 yılında rekor seviyeye ulaştığı belirtildi.

Reuters’ın aktardığına göre, Pentagon raporunda, 2016 yılında ABD ordusunda kayıt altına alınan cinsel saldırı olayları sayısının rekor seviyeye ulaştığı ve çalışanların 6172 olay hakkında bilgi verdiği bildirildi.

​Bu sayının 2015 yılında 6082 olduğu kaydedilen raporda, 4 yıl önceye kıyasla benzer olaylarda düşüş gözlendi. Nitekim 2012 yılında orduda 3604 cinsel saldırı olayı hakkında bilgi verilmişti.

Öte yandan bir başka araştırmaya göre de ordudaki 14.900 kişi 2016 yılında elle taciz ve tecavüz gibi cinsel saldırılara maruz kaldı. Bu sayı 2014 yılında da 20.300’dü.

ABD ordusundaki cinsel saldırı olayları genel anlamda gerçekleşenden daha az sayıda ihbar ediliyor. Bu tür olaylar ilk kez ABD deniz piyadelerinin internet ortamında bazı kadınların çıplak fotoğraflarını yayınlamasının ardından mercek altına tutulmaya başlanmış ve orduda bu yönde soruşturma açılmıştı.

 

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