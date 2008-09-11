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Dünya

ABD ordusunda 'toplu intihar' iddiası

Bağdat'ta 21 Amerikan askerinin toplu intihar ettiği; bunlardan 16'sının öldüğü iddia edildi. Haber kaynağının İran olması, olayın doğruluğu konusunda kuşku yarat

11 Eylül 2008 03:00

Bağdat'ta görevli 21 Amerikan askerinin toplu intihar ettiği; 5'inin kurtulduğu, 16'sının ise öldüğü iddia edildi. Haber kaynağının İran olması, olayın doğruluğu konusunda kuşku yarattı.

ABD'nin 'baş düşmanı' olan İranlı haber kaynaklarının iddiasına göre, Bağdat’ta haklarında Iraklı aileleri keyfi öldürme soruşturulması bulunan 21 Amerikan askeri intihar etti. Bunlardan 5'i hastanede kurtarılırken, 16’sı öldü.

İran haber sitesi El Alem'e göre (alalam.ir) Irak’ta görev yapan ABD ordusu 57 hava birliğinde 16 Amerikan askerinin intihar etmesini günlerce saklandı. Bu 'istihbaratın' Iraklı güvenlik güçlerince sızdırıldığı iddia edildi.

16 asker anında öldü

ABD ordusu, kuzey Bağdat grubunda bulunan 21 asker Iraklı ailelere karşı birçok defa katliam yapmakla suçlanmış ve bu suçlamaların ardından yargılama yolu açılmıştı. Askerlerin toplu intiharında 5 asker tıbbi müdahale ile kurtarılırken diğer 16 askerin öldüğü belirtildi. Habere göre, ABD ordu güvenliği kaynaklarından alınan bilgiler, intihar grubunun önce bu eylem için kendi kendilerini motive ettiğini ve ardından da çok ağır narkotik maddeler içerek ölüme gittiğini gösteriyor.

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