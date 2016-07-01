ABD ordusunda tabu yıkıldı; cinsiyet değiştirenler orduda görev alabilecek

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, cinsiyet değiştirenlerin orduda görev yapmasını engelleyen yasağın kaldırıldığını bildirdi.

Carter, cinsiyet değiştirenlerin askerlik hizmetinde bulunma yasağının bugünden itibaren kaldırıldığını Pentagon’da düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

Carter, orduda yeni uygulamaya geçiş sürecinin bir yıl içinde tamamlanacağını belirtti. Düzenlemenin ordudaki tüm askeri birimleri kapsadığına işaret eden Carter, “Bu insanlarımız ve kuvvetlerimiz için yapılacak doğru bir şey.” dedi.

Carter, sözlerini şöyle sürdürdü: “Başarıyla hizmet eden veya hizmet sunma fırsatı isteyen kabiliyetli Amerikalılardan bahsediyoruz. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirebileceklerin önüne kişisel vasıfları üzerinden bariyer koyarak onların orduya alınmasına ve eğitilmesine engel olamayız.”

Ordu mensupları da cinsiyet değiştirebilecek

Düzenlemeye göre ordu mensuplarının artık cinsiyetlerini değiştirmesine izin verilecek, ordu bu kişilere sağlık yardımında da bulunacak.

Düzenlemeyle bir ordu mensubunun cinsel tercihleri nedeniyle görevine son verilmeyecek.

ABD’de Başkan Barack Obama, göreve geldiğinden itibaren eşcinselleri destekleyen, eşitlikçi politikaları savunuyor.

ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliğine de mayıs ayında eşcinsel Eric Fanning atanmıştı. Fanning, ABD ordusunda üst düzey göreve atanmış ilk eşcinsel olmuştu.