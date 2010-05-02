T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD ordusunda obezite korkusu

Obezitenin giderek yaygınlaşmasının, ABD ordusunun geleceğini tehlikeye atabileceği belirtildi.

02 Mayıs 2010 03:00

T24 - Obezitenin giderek yaygınlaşmasının, ABD ordusunun geleceğini tehlikeye atabileceği belirtildi.

Washington Post gazetesinde yazan iki emekli komutan, Amerikalı gençlerin dörtte birinden fazlasının savaşamayacak kadar şişman olduğuna dikkati çekti.

General John Şalikaşvili ile Hugh Shelton yazılarında, "Obezite oranları Amerika'nın sağlığını ve ordumuzun gelecekteki gücünü tehdit ediyor" dedi.

Bu sorunu milli güvenlik perspektifi açısından çok ciddi gördüklerini belirten eski komutanlar, bu sebeple diğer 130 emekli komutanla birlikte Kongre'ye, çocukların beslenmesi konusunda yeni yasa çıkarması çağrısında bulunduklarını belirtti.

ABD'de çocukluk çağındaki obezitenin her üç çocuktan birini etkileyen bir "salgına" dönüştüğü belirtiliyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24