ABD ordusunda insansız helikopter dönemi

T24

ABD ordusunun askeri kargolarını taşıma işlemlerini önümüzdeki aydan itibaren K-Max adı verilen insansız helikopter yapacak.ABD yönetimi, Amerikan askerlerinin Afganistan’da verdiği kayıpları azaltmak için harekete geçti.Bundan böyle askeri kargolar K-Max isimli insansız helikopterlerle taşınacak.2.7 ton yük taşıma kapasitesi olan helikopter, 4.5 kilometre yüksekliğe kadar çıkabiliyor.Üzerinde kamera sistemi bulunan K-Max yerden de kontrol edilebiliyor.İki adet K-Max tipi helikopterin önümüzdeki aydan itibaren ülkede görev yapmaya başlayacağı kaydedildi.