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Dünya

ABD ordusunda insansız helikopter dönemi

Afganistan’daki saldırılarda büyük kayıplar veren ABD ordusunun askeri kargoları artık insansız...

06 Ekim 2011 03:00

T24 - Afganistan’daki saldırılarda büyük kayıplar veren ABD ordusunun askeri kargoları artık insansız helikopterle taşıyacağı bildirildi.

ABD ordusunun askeri kargolarını taşıma işlemlerini önümüzdeki aydan itibaren K-Max adı verilen insansız helikopter yapacak. 



ABD yönetimi, Amerikan askerlerinin Afganistan’da verdiği kayıpları azaltmak için harekete geçti.

Bundan böyle askeri kargolar K-Max isimli insansız helikopterlerle taşınacak.

2.7 ton yük taşıma kapasitesi olan helikopter, 4.5 kilometre yüksekliğe kadar çıkabiliyor.

Üzerinde kamera sistemi bulunan K-Max yerden de kontrol edilebiliyor.

İki adet K-Max tipi helikopterin önümüzdeki aydan itibaren ülkede görev yapmaya başlayacağı kaydedildi.



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