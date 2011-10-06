ABD ordusunda insansız helikopter dönemi

T24 - Afganistan’daki saldırılarda büyük kayıplar veren ABD ordusunun askeri kargoları artık insansız helikopterle taşıyacağı bildirildi.
ABD ordusunun askeri kargolarını taşıma işlemlerini önümüzdeki aydan itibaren K-Max adı verilen insansız helikopter yapacak.
ABD yönetimi, Amerikan askerlerinin Afganistan’da verdiği kayıpları azaltmak için harekete geçti.
Bundan böyle askeri kargolar K-Max isimli insansız helikopterlerle taşınacak.
2.7 ton yük taşıma kapasitesi olan helikopter, 4.5 kilometre yüksekliğe kadar çıkabiliyor.
Üzerinde kamera sistemi bulunan K-Max yerden de kontrol edilebiliyor.
İki adet K-Max tipi helikopterin önümüzdeki aydan itibaren ülkede görev yapmaya başlayacağı kaydedildi.